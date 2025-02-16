Как современные технологии используются в сельском хозяйстве – Линевич о цифровизации полей

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Сейчас экспериментальные поля есть, квадрокоптеры. Как это используется у нас в сельском хозяйстве? Мы же знаем, что и наши трактора уже есть без водителя.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Беспилотники так называемые. Перспектива, конечно, за этим. Я-то понимаю, потому что вы видите, что новое поколение больше хочет управлять джойстиком, чем рулем трактора. Движение вперед обязательно есть и будет. На сегодня в рамках и масштабах страны определили семь хозяйств, где будем оцифровывать полностью поля. И на основании этого уже будем переводить на цифровое земледелие эти хозяйства, а потом уже распространять эту практику по всей стране. В дальнейшем – осуществлять ее применение, поэтому пройдет минимум 2-3 и больше лет.

Александр Осенко:

А какой эффект ожидаете?

Анатолий Линевич:

Конечно, от всего хочется получить максимальный эффект, но определить какую-то планку – пока сказать очень сложно, потому что в любом случае это будет эволюционный процесс, то есть постепенный.