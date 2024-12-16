Линевич: Беларусь будет поставлять в Оман детское питание из Волковыска

Беларусь и Оман разработают дорожную карту сотрудничества. Об этом во время общения с журналистами заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства в эти дни с рабочим визитом в Омане.

Среди ведущих отраслей экономики Омана: нефтяной сектор (31 % ВВП), сфера услуг, промышленность. Учитывая эти факторы, вырисовывается определенный спектр направлений для сотрудничества. К примеру, АПК. Сельское хозяйство в Омане развито слабо. Хотя в последние годы страна активно работает над укреплением продовольственной безопасности и увеличением производства продуктов питания. В этом плане лучшего партнера, чем аграрная Беларусь – оманцам не найти. К слову, совместные проекты в сельскохозяйственной сфере уже реализуются. В одной из трех свободных экономических зон Омана находится предприятие, выпускающее широкую линейку детского питания. В его составе – сухое молоко из Минска. Оманцев привлекает соотношение цена – качество. Лукашенко: производить мы много чего научились, а продавать – пока не очень. Подробности здесь.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Продаем сухое обезжиренное молоко, цельное молоко, сыворотку сухую. На сегодня готовы рассматривать вопрос поставок детского питания с Волковысского нашего МКК. Договоренность есть. В первом квартале мы поставим у себя линию фасовки в жестяной банке и будем поставлять продукцию детского питания. Это очень интересует наших коллег. И они дальше занимаются также реэкспортом, планируют здесь создать совместное предприятие по фасовке нашего детского питания. Производить здесь и дальше продавать в ближайшие страны. Есть предложение с оманской стороны о том, чтобы поставить оборудование для сушки верблюжьего молока. Мы эту тему будем развивать, над ней тоже будем работать. Определимся, какое предприятие изготовит нам сушильное оборудование.