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В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям

16 декабря 2024 13:55
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В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Начались торжества с масштабного парада главных новогодних персонажей – Снегурочек и Дедов Морозов. В 2024 году приняли участие свыше 50 пар. В шествии задействовали и празднично украшенную технику. В стороне не остался никто. Более десятка сверкающих разноцветными огнями автомобилей проследовали к центральной площади.

В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям-2

Новый год – это ночь волшебства. Это что-то необычное, во что люди верят с нетерпением, ждут каких-то чудес и подарков. Это ночь загадывания желаний и исполнения мечт.

В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям-4

Хотим пожелать в такой замечательный, хороший, светлый праздник жителям города, конечно же, здоровья, благополучия, удачи в Новом году. 

В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям-6

Кульминация ежегодного мероприятия – зажжение главной елки на площади. Малая сцена стала площадкой для концертных номеров. Были организованы интерактивы с играми, конкурсами, хороводами и флешмобом.

В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям-8

Новый год для меня – это такой праздник, который вот нельзя пропустить. Он как будто бы в традиции вписан.

В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям-10

Празднично все украшено. Классный концерт, красивая елка. Много людей. 

В течение декабря для жителей района подготовили различные мероприятия и акции. Они будут наполнены теплом, добротой и волшебством. Особенной будет и новогодняя ночь – готовится яркая программа.

# Новый год

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