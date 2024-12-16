В Дзержинском районе дали старт рождественским и новогодним празднованиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Начались торжества с масштабного парада главных новогодних персонажей – Снегурочек и Дедов Морозов. В 2024 году приняли участие свыше 50 пар. В шествии задействовали и празднично украшенную технику. В стороне не остался никто. Более десятка сверкающих разноцветными огнями автомобилей проследовали к центральной площади.

Новый год – это ночь волшебства. Это что-то необычное, во что люди верят с нетерпением, ждут каких-то чудес и подарков. Это ночь загадывания желаний и исполнения мечт.

Хотим пожелать в такой замечательный, хороший, светлый праздник жителям города, конечно же, здоровья, благополучия, удачи в Новом году.

Кульминация ежегодного мероприятия – зажжение главной елки на площади. Малая сцена стала площадкой для концертных номеров. Были организованы интерактивы с играми, конкурсами, хороводами и флешмобом.

Новый год для меня – это такой праздник, который вот нельзя пропустить. Он как будто бы в традиции вписан.