Подарки накануне Нового года. В Борисове после ремонта открылась поликлиника № 1. Одна из старейших в городе. Скоро учреждению здравоохранения 125 лет. Обновления существенные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

В нашем районе ведется много работ. Только в 2022 году была введена детская больница на 116 коек. В 2023 были обновлены все ФАПы, два модульных построено. На сегодня ведутся работы по станции переливания крови.

Завершается ремонт Зембинской участковой больницы. Ведется проектирование поликлиники в микрорайоне «Лядище-2» и модернизация инфекционной больницы. А гостиница «Березина» будет реконструирована под общежитие для медработников.