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В Борисове после ремонта открылась поликлиника №1

16 декабря 2024 13:54
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Подарки накануне Нового года. В Борисове после ремонта открылась поликлиника № 1. Одна из старейших в городе. Скоро учреждению здравоохранения 125 лет. Обновления существенные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове после ремонта открылась поликлиника №1-2

Отремонтировали помещения, заменили кровлю. Проведено благоустройство, оборудованы дорожки и пандус. Создали среду для работы персонала. Заменена вся мебель, установлено компьютерное оборудование, завершен монтаж локальной сети. Систему здравоохранения Борисовского района продолжают совершенствовать.

В Борисове после ремонта открылась поликлиника №1-4

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
В нашем районе ведется много работ. Только в 2022 году была введена детская больница на 116 коек. В 2023 были обновлены все ФАПы, два модульных построено. На сегодня ведутся работы по станции переливания крови. 

Завершается ремонт Зембинской участковой больницы. Ведется проектирование поликлиники в микрорайоне «Лядище-2» и модернизация инфекционной больницы. А гостиница «Березина» будет реконструирована под общежитие для медработников.

# Николай Карпович # Учреждения здравоохранения

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