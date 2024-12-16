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Почти 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области

16 декабря 2024 13:53
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В этом году порядка 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области. Из них более 140 – это воспитатели. Только в состав детского сада № 6 в Фаниполе влились восемь человек. Объект новый и долгожданный, поэтому работа в удовольствие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области-2

Каждый день Дианы Байдак начинается с улыбок и объятий, ведь она воспитатель в детском саду № 6 в Фаниполе. С самого раннего возраста девушка мечтала о том, чтобы работать с детьми. После окончания Минского городского педагогического колледжа она вернулась в родной район, чтобы реализовать свою мечту.

Почти 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области-4

Диана Байдак, воспитатель детского сада № 6 Фаниполя:
Детский сад я выбрала сама. Я пришла сюда, познакомилась с заведующей, познакомилась с садом, посмотрела, как здесь много всего интересного, что этот сад очень новый. Это, конечно, привлекает всех молодых специалистов. Очень тепло встретил нас коллектив, как и дети моей группы.

Почти 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области-6

Воспитание – это не просто работа для Дианы, это ее призвание. Она умеет находить подход к каждому ребенку, понимая их интересы. В ее группе занятия проходят в форме игры, что помогает малышам развиваться и учиться с удовольствием.

Подробнее в видеоматериале.

# Молодые специалисты

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