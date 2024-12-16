Почти 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области

В этом году порядка 200 молодых специалистов пополнили дошкольные учреждения образования Минской области. Из них более 140 – это воспитатели. Только в состав детского сада № 6 в Фаниполе влились восемь человек. Объект новый и долгожданный, поэтому работа в удовольствие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый день Дианы Байдак начинается с улыбок и объятий, ведь она воспитатель в детском саду № 6 в Фаниполе. С самого раннего возраста девушка мечтала о том, чтобы работать с детьми. После окончания Минского городского педагогического колледжа она вернулась в родной район, чтобы реализовать свою мечту.

Диана Байдак, воспитатель детского сада № 6 Фаниполя:

Детский сад я выбрала сама. Я пришла сюда, познакомилась с заведующей, познакомилась с садом, посмотрела, как здесь много всего интересного, что этот сад очень новый. Это, конечно, привлекает всех молодых специалистов. Очень тепло встретил нас коллектив, как и дети моей группы.