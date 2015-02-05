Лилия Ананич: В Беларуси создана по-настоящему действенная правовая база для контроля за распространяемой прессой информацией

Новости Беларуси. Наполнение белорусских СМИ, в том числе региональных, качественным содержанием, переход в цифровой формат и оптимизация системы госиздательств. Такие задачи поставлены Министерством информации на 2015 год.

5 февраля в Минске прошла коллегия ведомства, которая собрала в одном зале представителей крупнейших изданий, телеканалов, агентств и издательств.

Возрастает роль интернет-вещания. В целях регулирования онлайн-ресурсов с начала года вступили в силу поправки в Закон «О средствах массовой информации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявила Лилия Ананич, теперь в стране создана по-настоящему действенная правовая база для контроля за распространяемой прессой информацией.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

В прошлом году мы сделали серьезные акценты в правовом поле. Принят закон «О средствах массовой информации», который в полной мере применяет меры ответственности к продукции СМИ, размещаемой на интернет-ресурсах. У Министерства есть полные основания для того, чтобы активно работать и делать интернет-ресурсы более законопослушными. Мы в прошлом году работали в знаковый год, 70-летия освобождения Беларуси, знаковые темы спортивные, олимпийские, темы, связанные с Годом гостеприимства. Мы показали, что можем очень эффективно освещать социально значимые события.

По словам Лилии Ананич, стабильно отрасль сработала и с экономической точки зрения. Объем выручки составил свыше 3 триллионов рублей.

Но тем не менее особое внимание следует уделить обеспечению сферы профессиональными кадрами. Ведь сегодня необходима ответственная и честная журналистика. Подчеркивают это и приглашенные на коллегию гости.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Средства массовой информации играют очень значимую роль в жизни общества, несомненно. Они формируют в большей степени мнение жителей, граждан нашей страны. И поэтому от правдивой работы средств массовой информации, от профессионализма работников этой сферы зависит очень многое, на мой взгляд.

Также 5 февраля были вручены благодарности руководителям информагентств, печатных изданий и телеканалов.