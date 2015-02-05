Новости Беларуси. Над обликом Минска будут трудиться творческие группы архитекторов со всей Беларуси. Об этом заявил министр строительства и архитектуры Анатолий Черный. Речь идет о создании целостного образа белорусской столицы с европейским лоском.

По мнению главы ведомства, Минск по праву может гордиться новыми спортивными объектами. Атмосферу и уют создают исторические здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

У нас сохранена и старая застройка, сохранен облик, нет выпячивающих наружу зданий. Я все-таки не сторонник больших стекляшек. И эти архитектурно-фасадные дела, которые делаются у нас, я бы все-таки для придания облика (как он сложился исторически) немножко с фасадами доработал бы. То, что будем предлагать в дальнейшем, думаю, что мы поработаем с фасадами, чтобы сохранить историческую ценность Минска.