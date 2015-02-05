Стая бродячих собак пугает жильцов на улице Садовая в Минске

И беззубый начнет кусаться, если на него надеть намордник. Герои этого сюжета натуральные собаки. И с зубами у них все в порядке. В этом на своем личном горьком опыте регулярно убеждаются жители улицы Садовая, что в Минске.

В настоящее время в столичном жилищном фонде зарегистрировано более 12 000 собак.

Незарегистрированных собак раза в два-три больше. Сколько по столичным дворам и подворотням бегает беспризорных, чьих-то бывших четвероногих друзей, можно только догадываться.

Андрей:

Каждый день они у нас во дворе, в первой половине дня их очень много, стая больше 12 собак. Конкретное количество сказать невозможно, потому что каждый раз их больше и больше.

Подобная картина на улице Садовая стала привычным явлением. Кому повезет, того стая агрессивных собак просто облает, кому-то везет меньше.

Андрей:

Нападают всей стаей, самые большие собаки из этой стаи находятся на территории воинской части, после чего эти собаки уходят в часть, а мелкие остаются во дворах. Когда сбиваются в стаю, от них не убежать, не отбиться.

Люди, чтобы как-то обезопасить себя, также собираются в небольшие стайки, точнее, группы. Собаки не осмеливаются нападать сразу на нескольких человек. Местные жители, понимая, что так долго жить в страхе нельзя, а собаки продолжают размножаться, забили тревогу. За полгода в местный ЖЭС поступило сразу несколько заявок по поводу агрессивных бездомных собак. Так случилось, что коммунальщики зашевелились одновременно с журналистами.

Богдан Пахолюк, директор ЖЭС №118:

26 числа этого года мастер Мария Федоровна дала заявку в городскую организацию «Фауна» по вылову собак. 29 числа эта организация приедет по адресам, откуда поступила жалоба.

Казалось бы, все должно закончиться благополучно! Стая бездомных собак будет изловлена профессионалами и отправлена в клетки.

Маргарита Прохорчик, СТВ:

Именно здесь, в стенах государственного учреждения «Фауна города», ждут своей участи в течение пяти дней Шарики, Тузики и Полканы. Радует то, что почти всех собак забирают добрые люди.

Животные чувствуют сотрудников «Фауны города» за километр. И делают ноги.

Тамара Цариковская, заместитель директора ГП «Фауна города»:

На территорию ЖЭСа №118 мы выезжали 29 числа и отловили там три собаки. Очень часто появляются такие места, где отловить стаи собак очень сложно, потому что на открытой площадке их догнать сложно. И потом, если мы первый раз выехали, они нас уже знают, они потом очень быстро убегают от нас.

Собачья стая на улице Садовая понесла потери — четверть ожидает смерти на улице Гурского, 42. Еще девять собак в печали и тревоге спрятались в окрестностях, чтобы чуть позже отомстить за сородичей.

Надо полагать, что новый руководитель ЖЭС-118 будет более отзывчив к обращениям граждан и рано или поздно сведет популяцию бездомных собак в местном районе к нулю. Кстати, если бы при бывшем директоре кто-то пострадал, то отвечать бы ему пришлось по всей строгости закона.

Виктория Осипова, адвокат:

Вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением, там уже доказывать вину этой организации. Если будет установлено, что такие заявки поступали ранее, то тут можно говорить, что эта организация будет нести какие-то расходы, будет возмещать моральный вред, который причинили вам.

К счастью, в нашей истории все обошлось без крови. Так — испуг, рваные джинсы, прокусанная обувь. Народ стерпел и не понес заявление в милицию. Но ведь могло быть иначе. Если бы собаки нанесли кому-нибудь тяжкие телесные повреждения, то отвечать коммунальщику пришлось бы по уголовной статье №155 «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности». Наказание в зависимости от тяжести: от штрафа до двух лет лишения свободы. У нынешнего директора ЖЭС времени немного — ежедневно люди рискуют здоровьем. Никто не знает, сколько сейчас собак в стае, но то, что она озлоблена на людей, это бесспорно.

Тамара Цариковская, заместитель директора ГП «Фауна города»:

Я считаю, что много собак беспризорных, потому что люди, которые взяли на воспитание питомца, не справляются и их выбрасывают. Очень много таким образом появляется собак. Например, в прошлом году мы отловили 4 тысячи, из них 2 тысячи нам отдало население, это те собачки, от которых они отказались. Это хорошо, если они нам принесли. А сколько они выбросили на улицу?!

Надо полагать, что не все собаки, о которых сегодня шла речь, родились в лесу в норе. Можно с уверенностью предполагать, что каждая вторая, будучи щенком, жила в благоустроенной квартире, потом выросла и стала ненужной. Дальше улица, дурная компания, плохой конец. Почти все как у людей. И люди должны вдуматься в устрашающие цифры. Ежегодно в Беларуси отлавливается больше 70 000 тысяч бездомных животных, в Минске — 10 000. И винить в этом только коммунальщиков нельзя.

Мы жалеем собак, потому что они же как люди. И ненавидим людей, потому что они же как собаки.