Елена Такун, ведущий научный инженер, ученый-хранитель Национального эталона времени, частоты и шкалы времени РБ Института метрологии на СТВ

Хранитель секунд. Звучит сказочно!

Елена Такун, ведущий инженер, ученый-хранитель Национального эталона времени РБ Института метрологии:

Это аппаратура включения. Процесс сравнения эталонов. Наши эталоны – это не самое точное время. Существует международное бюро мер весов. Она находится в Париже. В Париже и началась вся эта система метрических единиц. И там хранится эталон. Каждый эталон страны выносит в общий эталон какую-то свою крупицу. Получается так, что у нас нет единого эталона. У нас есть всемирное координированное время, которое складывается из маленьких частичек каждой страны.

Почему в разных странах разный эталон времени?

Елена Такун, ведущий инженер, ученый-хранитель Национального эталона времени РБ Института метрологии:

Эталоны по принципу построения все одинаковые. Просто по точности они могут быть где-то чуть-чуть меньше, где-то больше.

Существуют две шкалы времени, которые соединяют в себе две системы координирования времени. Существует атомная шкала TAI, основанная на секунде (СИ), реализованной на враща­ющемся геоиде, формируется BIPM на базе данных часов, полученных от сотрудничающих учреждений. Это время представляется в виде непрерывной шкалы, например, в днях, часах, минутах и секундах при отсчете от 1 января 1958 года (принято CGPM в 1971 г.). Есть шкала координированного времени UT, которая основывается на вращении небесных тел. И ввели третью шкалу для того, чтобы соединить эти две – Всемирное координирование времени UTC. Для того, чтобы совместить эти две шкалы вводится секунда. И ее введение будет происходить совершенно не заметно для человека.

На ваш взгляд можно ли нарушить пространственно-временной континент?

Елена Такун, ведущий инженер, ученый-хранитель Национального эталона времени РБ Института метрологии:

Все основано на теории относительности. Исходя из этого, я могу говорить, что всё вполне возможно.