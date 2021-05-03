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Теперь исполнителей 27. Четыре игрока покинули сборную Беларуси по хоккею

03 мая 2021 18:39
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Новости Беларуси. Четыре игрока покинули расположение сборной Беларуси по хоккею. Это два защитника и столько же нападающих.

Теперь исполнителей 27. Четыре игрока покинули сборную Беларуси по хоккею-1

Лишними оказались Никита Мицкевич, Вадим Щечин, Евгений Ковыршин и Данила Карабань. Интересно, что все они минувший сезон провели в экстралиге. Таким образом в распоряжении Михаила Захарова остаются 27 исполнителей. Команда продолжает готовится к майскому чемпионату мира в Минске. А ближайшие спарринги намечены на 7 и 8 мая. Они пройдут в Германии.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Никита Мицкевич # Вадим Щечин # Евгений Ковыршин # Данила Карабань # Фотофакт

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