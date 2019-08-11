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«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником

11 августа 2019 12:01
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Новости Беларуси. С начала 2019 года в Беларуси построено более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина этой цифры – энергоэффективные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником-1

11 августа есть особый повод обратиться к этой теме – в Беларуси отмечают День строителя. Труд этих людей не остается незамеченным. Все, кто занят в отрасли – проектировщики, инженеры, рабочие – делают нашу жизнь комфортной. Разрабатываются новейшие строительные продукты, внедряются передовые технологические и архитектурные решения.

Поздравления представителям отрасли направил Президент Александр Лукашенко.

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником-4

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником-6

# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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