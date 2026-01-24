В документе Россия фигурирует как «постоянная угроза» для восточного фланга НАТО. При этом главным приоритетом США объявляется уже не забота о Евросоюзе и Украине, а сдерживание Китая.

Пентагон обнародовал новую стратегию национальной обороны, где обозначены приоритеты Минобороны по Западному полушарию, Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон планирует сосредоточиться на контроле над такими ключевыми зонами, как Панамский канал, Арктика и Гренландия. Данную позицию подкрепляет план масштабной милитаризации. Документ предусматривает и полное обновление американского ядерного арсенала. Однако неспособность повлиять на аналогичные процессы в Северной Корее вынуждает Пентагон рассматривать КНДР как прямую угрозу безопасности США.

Для баланса Штаты намерены жестко блокировать распространение стратегических вооружений в других странах, к примеру, в Иране. Таким образом стратегия поможет обеспечить контроль над ключевыми территориями в зоне интересов США в Западном полушарии. А вот историческим союзникам Вашингтона, от Брюсселя до Сеула, предписано в большей степени полагаться на собственные силы, наращивая национальные оборонные расходы и военные производства.