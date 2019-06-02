Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок

Новости Беларуси. Основатель этого архитектурного комплекса пусть и не королевских кровей, но смог начать строительство грандиознейшего сооружения, которое входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Надворный маршалак ВКЛ Юрий Ильинич в XVI веке заложил Мирский замок как защиту от крымских татар и феодальных междоусобиц.

Елена Денис, заведующая отделом учета и хранения музейных фондов музея «Замковый комплекс «Мир»:

Одним из самых уникальных и ценных экспонатов нашего музея является металлическая матрица печати. Эта печать уникальна тем, что имеет прямое отношение к первым владельцам замка, к Ильиничам, к основателям замка.

Что не удивительно, ведь Мирский замок после смерти основателя перешел на три столетия к самому могущественному роду ВКЛ – Радзивиллам. Были войны, модернизация, элитная охота и светские рауты. Сегодня в замке самая большая в стране коллекция вееров.

Дмитрий Манкевич, заведующий отделом по экскурсионной работе музея «Замковый комплекс «Мир»:

Мы знаем: в свое время был язык вееров. Я вам могу продемонстрировать. Сложенный веер: вот так – думаю, так – ты мне нравишься. А если постучать по определенной пластинке на веере, можно было назначить свидание на определенное время.

Надеть платье и туфли, припудрить нос, приклеить мушку, взять веер и через анфиладу залов добро пожаловать на бал. Полонез, падеграс – бальным танцам здесь обучат всех желающих.

Галина Буро, корреспондент:

Я тоже не удержалась и решила принять участие в мастер-классе по менуэту. Конечно, в красивом платье. Кстати, за успешно проведенную реставрацию Мирский замок получил награду Europa Nostra – так называемый европейский «Оскар» за сохранение культурного наследия. Комплекс современный и аутентичный одновременно.

Дмитрий Манкевич:

Вот она – стена начала XVI века. Она состоит из кирпичей, которые здесь и производились. На них до сих пор видны отпечатки капелек дождя, лапок птиц, каких-то веточек, пальцев мастера. Путеводитель по замкам Беларуси: какие древние сооружения стоит посетить туристу в первую очередь Стены замка хранят память еще и о заговорах, пытках и убийствах. Третий сын основателя был отравлен женой слуги. Преступление было раскрыто, женщину приговорили к смертной казни. А ее дух навсегда останется бродить по здешним коридорам.

Такие легенды о призраках, конечно, будоражат фантазию туристов (а их здесь больше 300 тысяч в год). В 2018-м поставили рекорд – в замке прошло 110 экскурсий за один день. Рекорд планируют побить уже в этом июне, когда тысячи иностранцев приедут в Беларусь на II Европейские игры. В тур-листе красной линией – убедиться своими глазами, что Беларусь действительно страна замков. А на память отчеканить «счастливый рубель».





Кэролайн Вилсон, туристка (Англия):

По сравнению с Англией у вас очень отличается ландшафт – много лесов и озер. Люди очень гостеприимные. И этот замок отличается от британских. У него очень интересная архитектура, он кажется таким большим и красивым. Я обязательно посоветую приехать сюда своим друзьям.

В 2018 году авторитетное британское издание опубликовало список красивейших замков Европы: Мирский вошел в десятку. Духовно его наполняют многочисленные фестивали, выставки, конференции и ежегодный Рождественский бал. Здесь снято 16 художественных фильмов. И, кстати, замок можно не просто посетить, но даже пожить в истории.