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Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды

11 августа 2019 12:55
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Новости Беларуси. Пьяный водитель фуры задержан в Минске во время рейда ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонок поступил от неравнодушных граждан.

Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды-1

К моменту прибытия инспекторов мужчина спал в кабине авто. Причем на грузовике были видны явные следы ДТП: поврежден кузов. А сам водитель травмирован.

Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды-4

Но, как оказалось, это с аварией не связана. В неадекватном состоянии тот просто ударился о внутреннюю панель фуры. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды-7

Отрицаете, что находитесь в нетрезвом состоянии?
Ну сейчас я выпил. А что в этом такого?
А почему выпили?
Ну потому что стою, думал до утра стоять буду.

Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды-10

Владимир Калиниченко, инспектор ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска:
Всегда, когда проводится массовое мероприятие, у нас организуются рейды по обеспечению безопасности, по профилактике правонарушений. На каждое массовое мероприятие выявляются минимум 1-2 водителя, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Я только говорю про район. 

Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды-13

В профилактический рейд сотрудники ГАИ отправились в связи с проведением накануне в Минске сразу два крупных фестиваля. Особое внимание инспекторы уделили проверке байкеров и арендаторов каршеринговых авто.

Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды-16

За полгода в стране было задержано более 9,5 тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

# ГАИ # общество # Владимир Калиниченко # Фотофакт

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