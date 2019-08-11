Водитель выпил, ударился о фуру и заснул. ГАИ проводит профилактические рейды

Новости Беларуси. Пьяный водитель фуры задержан в Минске во время рейда ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонок поступил от неравнодушных граждан.

К моменту прибытия инспекторов мужчина спал в кабине авто. Причем на грузовике были видны явные следы ДТП: поврежден кузов. А сам водитель травмирован.

Но, как оказалось, это с аварией не связана. В неадекватном состоянии тот просто ударился о внутреннюю панель фуры. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

– Отрицаете, что находитесь в нетрезвом состоянии?

– Ну сейчас я выпил. А что в этом такого?

– А почему выпили?

– Ну потому что стою, думал до утра стоять буду.

Владимир Калиниченко, инспектор ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска:

Всегда, когда проводится массовое мероприятие, у нас организуются рейды по обеспечению безопасности, по профилактике правонарушений. На каждое массовое мероприятие выявляются минимум 1-2 водителя, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Я только говорю про район.

В профилактический рейд сотрудники ГАИ отправились в связи с проведением накануне в Минске сразу два крупных фестиваля. Особое внимание инспекторы уделили проверке байкеров и арендаторов каршеринговых авто.