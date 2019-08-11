Прямой эфир

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»

11 августа 2019 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые в воздухе! На полигоне «Брестский» завершился основной этап конкурса Армейских международных игр «Полярная звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские военнослужащие сохраняют позицию лидера.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»-1

В течение 6 дней спецназовцы в полном снаряжении и боевой экипировке отработали ряд упражнений. В том числе групповое десантирование на точность с высоты в полторы тысячи метров.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»-4

Конкурс «Полярная звезда» впервые включён в программу Армейских игр. Состязаются в нем военные из Беларуси и России.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»-7

Алексей Попов, главный судья конкурса «Полярная звезда»:
В течение первого этапа проверялась как индивидуальная подготовка каждого бойца, так и выполнялись упражнения в составе всей группы. По итогам первого этапа на первое место вышла команда от Республики Беларусь, на втором месте – команда Российской Федерации. Но отрыв от первого места очень минимален, фактически 2-3 балла. Исходя из этого, можно понять, что уровень индивидуальной и групповой подготовки очень-очень высок.

Белорусские военные лидируют на Армейских международных играх после конкурса «Полярная звезда»-10

12 августа – второй этап конкурса. Военнослужащие выполнят упражнения на фоне общей тактической обстановки. В 2019 году белорусы участвуют в 18 из 32 дисциплин АрМИ.

# Армия Беларуси # общество # Алексей Попов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником
11 августа 2019 12:01

«Вы выбрали одну из самых мирных и почётных профессий на Земле». Президент Беларуси поздравил строителей с праздником

Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»
11 августа 2019 11:48

Как собрать ребёнка в школу и не разориться, и что изменится с запуском БелАЭС? Анонс программы «Неделя»

«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно
10 августа 2019 19:31

«Столько энергии, столько веселья!» Праздник «ползунов» и «бегунов» «Малыши, на старт!» прошёл в Молодечно