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«Дать дорогу молодёжи» – директор Зеленстроя Фрунзенского района рассказала, как видит дальнейшее развитие Минска

10 декабря 2025 17:51
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Переход к новому уровню жизни каждого белоруса является целью программы социально-экономического развития нашей страны на 2026-2030 годы. Стратегию на ближайшую пятилетку рассмотрят на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди делегатов ВНС и директор Зеленстроя Фрунзенского района Минска Алеся Савич.

Как руководитель коммунального предприятия видит дальнейшее развитие и благоустройство столицы? В нашем материале. 

«Дать дорогу молодёжи» – директор Зеленстроя Фрунзенского района рассказала, как видит дальнейшее развитие Минска-2

Алеся Савич, директор Зеленстроя Фрунзенского района, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
От Всебелорусского народного собрания ожидаю то, чтобы были приняты колоссальные интересные программы для нашей страны. Сегодня наша страна должна развиваться в ногу со временем. У нас молодежь очень активная, умная, грамотная технически. 

Сегодня время цифровизации. Хочется, чтобы они развивались, чтобы какие-то новые профессии были, чтобы они это могли осваивать, двигать и развивать нашу страну. Мы сегодня должны им дать эту дорогу, протянуть эту руку помощи. 

Очень отрадно, что сегодня каждый житель любого уголка города и республики может являться тем связующим звеном в решении государственных вопросов, которые сегодня немаловажны для обычных жителей Республики Беларусь. Хочется, чтобы мы все собрались и поработали плодотворно на благо нашей Родины. 

Подробности смотрите в видео.

# Всебелорусское народное собрание # Алеся Савич

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