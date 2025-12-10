«Дать дорогу молодёжи» – директор Зеленстроя Фрунзенского района рассказала, как видит дальнейшее развитие Минска

Переход к новому уровню жизни каждого белоруса является целью программы социально-экономического развития нашей страны на 2026-2030 годы. Стратегию на ближайшую пятилетку рассмотрят на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди делегатов ВНС и директор Зеленстроя Фрунзенского района Минска Алеся Савич.

Алеся Савич, директор Зеленстроя Фрунзенского района, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

От Всебелорусского народного собрания ожидаю то, чтобы были приняты колоссальные интересные программы для нашей страны. Сегодня наша страна должна развиваться в ногу со временем. У нас молодежь очень активная, умная, грамотная технически.

Сегодня время цифровизации. Хочется, чтобы они развивались, чтобы какие-то новые профессии были, чтобы они это могли осваивать, двигать и развивать нашу страну. Мы сегодня должны им дать эту дорогу, протянуть эту руку помощи.

Очень отрадно, что сегодня каждый житель любого уголка города и республики может являться тем связующим звеном в решении государственных вопросов, которые сегодня немаловажны для обычных жителей Республики Беларусь. Хочется, чтобы мы все собрались и поработали плодотворно на благо нашей Родины.