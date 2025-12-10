Единый день депутата прошёл в Минске
Вопросы социальной сферы и благоустройство столицы, а также инициативы по развитию города. Сотни человек пришли на прием к народным избранникам со своими проблемами и предложениями в рамках единого дня депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минчане проявляют активную гражданскую позицию и не остаются безучастными к жизни города. Обратившихся в основном интересует строительство, оптимизация работы коммунальных служб, капремонт домов и дорог – все, от чего зависит создание комфортных условий в столице.
Со своим вопросом к депутату Мингорсовета обратилась и жительница Ленинского района Виктория Глумова. Женщина предлагает установить на дворовой территории закрытую контейнерную площадку для вывоза мусора.
Виктория Глумова, жительница Минска:
Есть вопрос по организации площадки для вывоза мусора. В настоящее время та, которая существует, она открыта. И, к сожалению, ветры и вороны способствуют, что мусор разлетается по округе, что сказывается на санитарном состоянии.
Дмитрий Бектяшкин, депутат Минского городского Совета депутатов:
Важно и нужно иметь возможность в один из дней встретиться с избирателями своего округа. Очень хорошо, что есть активные граждане, которые аккумулируют запросы избирателей и приходят для решения вопроса, который затрагивает интересы десятков, а то и сотен людей.
Единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Также периодически проводятся прямые телефонные линии и личные приемы горожан. Такие площадки для общения представителей власти с населением показывают свою эффективность. Поскольку диалог должен вестись постоянно. От этого зависит решение важных вопросов и улучшение качества жизни населения.