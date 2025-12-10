Единый день депутата прошёл в Минске

Вопросы социальной сферы и благоустройство столицы, а также инициативы по развитию города. Сотни человек пришли на прием к народным избранникам со своими проблемами и предложениями в рамках единого дня депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане проявляют активную гражданскую позицию и не остаются безучастными к жизни города. Обратившихся в основном интересует строительство, оптимизация работы коммунальных служб, капремонт домов и дорог – все, от чего зависит создание комфортных условий в столице. Со своим вопросом к депутату Мингорсовета обратилась и жительница Ленинского района Виктория Глумова. Женщина предлагает установить на дворовой территории закрытую контейнерную площадку для вывоза мусора.

Виктория Глумова, жительница Минска:

Есть вопрос по организации площадки для вывоза мусора. В настоящее время та, которая существует, она открыта. И, к сожалению, ветры и вороны способствуют, что мусор разлетается по округе, что сказывается на санитарном состоянии.