«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Из Пинска интернет наводнили фото. В руках протестующих – милицейские щиты.

Информация из Лиды: силовики сложили эти самые щиты.

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:

В Пинске – там уже сложили щиты, в Барановичах тоже, в Бресте уже другие флаги висят.

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:

Лида пала. Гродно пал.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Каждый смотрел налево и направо, когда все стояли со щитами, никто их никуда не складывал.

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:

Информационный вброс, который пошел, что кто-то там сдался, кто-то там поклонился и так далее. Мы сразу в это не верили абсолютно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Не просто, что я министр в настоящее время. На тот момент мы совместно работали, я в разных регионах работал. Я знаю, что сотрудники, ни один из них, кто стоял в боевых порядках, не дрогнул. И знали, что подвести товарищей нельзя.

Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома:

Это был шок. Я никогда не мог предположить, что в моем родном городе что-то подобное может произойти.

Пинск. Жлобин. Кобрин. Барановичи.

Юрий Громаковский, председатель Барановичского горисполкома:

Вслед за лозунгами в силовиков полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Стало очевидно, что без адекватных мер реагирования, к сожалению, нам не обойтись.

Иван Тумаш:

И когда мы услышали станцию, крик: «Все ко мне! Камни!», возник определенный шок.

Это не ОМОН. Это обычная милиция. Падут...

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:

Со мной и с моими заместителями стояли пацаны, которые пришли буквально полгода в милицию.

Иван Тумаш:

Смотря даже военные фильмы, я всегда думал, сможем ли мы когда-то так, как наши деды, сделать это. В этот момент, когда я увидел, как действовали мои сотрудники, я понял, что сможем.

В столице подопечные Дмитрия Балабы, словно 300 спартанцев, держатся на маленьком клочке у столичной стелы, но их обещают закатать в асфальт. Уже по многим странам катком прошлась цветная революция – не выстояли же.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

На начальном этапе действовал отряд милиции оперативного назначения. Созрела необходимость применения внутренних войск.