Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

13 лет. Вес – 37 килограммов.

Дети здесь только ради фотографии в Instagram, польских Telegram-каналах и порталах by. А в целом разыгрывался далеко не детский сценарий. Это раньше атаковали моторизованными дивизиями – сейчас и одной информационной достаточно.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Задолго до 9 августа в Telegram-каналах определенной направленности писались инструкции, как противостоять органам правопорядка. Это делали профессионалы, которые смотрели опыт своих прежних действий в других странах, учитывали подготовку, состав – численный и боевой – сил правопорядка.

Анастасия Савицкая, блогер:

В социальных сетях какой-то непонятный движ, скажем так, пошел, какие-то призывы. Призывы выходить на улицу, очень много роликов стало появляться.