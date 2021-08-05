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Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа

05 августа 2021 15:53
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа-1

13 лет. Вес – 37 килограммов.

Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа-3

Дети здесь только ради фотографии в Instagram, польских Telegram-каналах и порталах by. А в целом разыгрывался далеко не детский сценарий. Это раньше атаковали моторизованными дивизиями – сейчас и одной информационной достаточно.

Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа-5

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Задолго до 9 августа в Telegram-каналах определенной направленности писались инструкции, как противостоять органам правопорядка. Это делали профессионалы, которые смотрели опыт своих прежних действий в других странах, учитывали подготовку, состав  численный и боевой  сил правопорядка.

Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа-7

Анастасия Савицкая, блогер:
В социальных сетях какой-то непонятный движ, скажем так, пошел, какие-то призывы. Призывы выходить на улицу, очень много роликов стало появляться.

Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа-9

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Координация через интернет позволяла очень оперативно управлять толпой. В течение буквально суток-двух мы уже выработали определенные механизмы, как с этим работать. И сразу же, практически сразу же мы начали работать и по организаторам, и по координаторам.

Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили. Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # общество # Юрий Караев # Анастасия Савицкая # Иван Кубраков

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