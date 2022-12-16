«Личная жизнь будет в порядке». Почему супругам лучше отказаться от ведения семейного бизнеса?
Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня к вам вопрос: можно ли вообще совместить счастливую личную жизнь и бизнес? Могут ли быть счастливы деловые партнеры в семье?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Совместить наличие бизнеса и личную жизнь, конечно, можно, если это не семейный бизнес. Это когда, например, оба супруга принимают решение: давай мы сделаем пекарню – скорее всего, они начнут работу приносить домой, а на работе разбираться про домашние какие-то вопросы. Скорее всего, будут какие-то проблемы. Здорово, когда у каждого есть что-то свое, тогда личная жизнь будет в порядке. Тогда супруги дома делятся какими-то новостями, своими достижениями. У каждого горит глаз, и они друг друга наполняют энергией.
Ольга Шерснева:
То есть партнерами лучше не становится по бизнесу?
Нелли Куприянович:
Супругам – нет. Есть такая поговорка: хотите потерять друга – сделайте с ним бизнес. Или как там? Хотите потерять друга – одолжите ему или у него денег. Оно так и есть. Я не встречала еще, таких историй в моей жизни нет, когда два друга сделали хороший бизнес.
Ольга Шерснева:
Остались друзьями при этом.
Нелли Куприянович:
Да. Бывает так, когда два партнера начинают как бы дружить, но хорошо пока они не переходят слишком прямо в близость какую-то.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Карина, вы согласны с мнением Нелли?
Карина Вей, любит комфорт:
На самом деле, у нас с мужем разный бизнес. При этом, приходя домой, я прошу помощи у него, потому что что-то не понимаю. Он просит помощи у меня, потому что что-то не понимает. Мы начинаем работать над работами друг друга. То есть он делает мою работу, я – его. Потом бывают, конечно, ссоры, когда я не успеваю делать что-то свое, он – свое. Ему нужно помочь. Мне нужно помочь. Мы это все делаем. Ложимся мы спать в четыре часа ночи, встаем в девять утра, потому что работаем. Бывают какие-то конфликты маленькие. На самом деле, ведение бизнеса – он мне с Китаем очень помогает. Без него я бы не справилась, вообще бы не смогла, так же, как и он без меня. Потому что иногда с какими-то русскими людьми в миграции, университете, у него не получается договориться. Еду, это делаю я на русском языке. Поэтому у нас все взаимовыгодно и гладко.
Нелли Куприянович:
Помощь супруга – это, конечно, здорово, очень классно. Взаимодействия много на этом происходит. Потом, например, когда рождаются дети, взаимодействие на детях происходит.
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