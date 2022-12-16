«Личная жизнь будет в порядке». Почему супругам лучше отказаться от ведения семейного бизнеса?

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня к вам вопрос: можно ли вообще совместить счастливую личную жизнь и бизнес? Могут ли быть счастливы деловые партнеры в семье?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Совместить наличие бизнеса и личную жизнь, конечно, можно, если это не семейный бизнес. Это когда, например, оба супруга принимают решение: давай мы сделаем пекарню – скорее всего, они начнут работу приносить домой, а на работе разбираться про домашние какие-то вопросы. Скорее всего, будут какие-то проблемы. Здорово, когда у каждого есть что-то свое, тогда личная жизнь будет в порядке. Тогда супруги дома делятся какими-то новостями, своими достижениями. У каждого горит глаз, и они друг друга наполняют энергией. Ольга Шерснева:

То есть партнерами лучше не становится по бизнесу? Нелли Куприянович:

Супругам – нет. Есть такая поговорка: хотите потерять друга – сделайте с ним бизнес. Или как там? Хотите потерять друга – одолжите ему или у него денег. Оно так и есть. Я не встречала еще, таких историй в моей жизни нет, когда два друга сделали хороший бизнес.

Ольга Шерснева:

Остались друзьями при этом. Нелли Куприянович:

Да. Бывает так, когда два партнера начинают как бы дружить, но хорошо пока они не переходят слишком прямо в близость какую-то. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Карина, вы согласны с мнением Нелли?