«Чтобы не выделяться из своего социума». Вот зачем нужны понты

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Сегодня многие демонстрируют свою красивую жизнь не просто ради такого своего самолюбия. Люди делают на этом довольно-таки большие деньги. Они что-то продают, например, даже рекламу на YouTube. Те же блогеры таким образом зарабатывают, показывая свою жизнь, потом, соответственно, привлекая каких-то рекламодателей. Как еще можно заработать на понтах?