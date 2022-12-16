«Чтобы не выделяться из своего социума». Вот зачем нужны понты

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Сегодня многие демонстрируют свою красивую жизнь не просто ради такого своего самолюбия. Люди делают на этом довольно-таки большие деньги. Они что-то продают, например, даже рекламу на YouTube. Те же блогеры таким образом зарабатывают, показывая свою жизнь, потом, соответственно, привлекая каких-то рекламодателей. Как еще можно заработать на понтах?
Михаил Грачев, финансовый консультант:
Как заработать на понтах, скажу честно, я не знаю. Я, на самом деле, не по этим делам. Я могу просто объяснить, чем они могут помочь. На самом деле, все-таки понты в хорошем смысле слова соответствуют вашему какому-то статусу. То есть все социальные группы имеют, в общем-то, свои какие-то понты, дресс-коды, условности и прочее – это родилось не сегодня. Наверное, еще древнеегипетские жрецы имели какую-то специальную форму одежды – это одно. Второе – в большей степени это делается не для того, чтобы, выделится из кого-то общества, а в первую очередь, чтобы не выделятся из своего социума, в котором вы находитесь. Для того, чтобы не выделятся из этого, понты и существуют. У каждого круга – молодых людей, нашего поколения есть, конечно, свои какие-то планки, понятия, примеры и прочее, которым следуя, мы все-таки не выделяемся из этого. Понты, наверное, служат в первую очередь именно для этого.
«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза – подробнее здесь.
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