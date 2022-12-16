Прямой эфир

«Чтобы не выделяться из своего социума». Вот зачем нужны понты

16 декабря 2022 18:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Сегодня многие демонстрируют свою красивую жизнь не просто ради такого своего самолюбия. Люди делают на этом довольно-таки большие деньги. Они что-то продают, например, даже рекламу на YouTube. Те же блогеры таким образом зарабатывают, показывая свою жизнь, потом, соответственно, привлекая каких-то рекламодателей. Как еще можно заработать на понтах?  

«Чтобы не выделяться из своего социума». Вот зачем нужны понты-1

Михаил Грачев, финансовый консультант:  
Как заработать на понтах, скажу честно, я не знаю. Я, на самом деле, не по этим делам. Я могу просто объяснить, чем они могут помочь. На самом деле, все-таки понты в хорошем смысле слова соответствуют вашему какому-то статусу. То есть все социальные группы имеют, в общем-то, свои какие-то понты, дресс-коды, условности и прочее – это родилось не сегодня. Наверное, еще древнеегипетские жрецы имели какую-то специальную форму одежды – это одно. Второе – в большей степени это делается не для того, чтобы, выделится из кого-то общества, а в первую очередь, чтобы не выделятся из своего социума, в котором вы находитесь. Для того, чтобы не выделятся из этого, понты и существуют. У каждого круга – молодых людей, нашего поколения есть, конечно, свои какие-то планки, понятия, примеры и прочее, которым следуя, мы все-таки не выделяемся из этого. Понты, наверное, служат в первую очередь именно для этого.  

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза – подробнее здесь.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Психология # общество # Юлия Самусенко # Михаил Грачев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«100 рублей в кармане или 1 миллиард долларов на счету». Кого можно считать богатым человеком?
16 декабря 2022 18:09

«100 рублей в кармане или 1 миллиард долларов на счету». Кого можно считать богатым человеком?

Жить роскошно и богато. Какой социальной группе больше свойственны понты?
16 декабря 2022 18:07

Жить роскошно и богато. Какой социальной группе больше свойственны понты?

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?
16 декабря 2022 18:02

«Я крут». Что может сказать о человеке желание пустить пыль в глаза?