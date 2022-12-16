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«100 рублей в кармане или 1 миллиард долларов на счету». Кого можно считать богатым человеком?

16 декабря 2022 18:09
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Телефон последней модели, автомобиль по цене квартиры и сумочка в кредит. Люди готовы отдать последнее, чтобы показать всем свою красивую жизнь, даже когда она не по карману. О том, откуда такая тяга пускать пыль в глаза и почему многим важно казаться, а не быть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

«100 рублей в кармане или 1 миллиард долларов на счету». Кого можно считать богатым человеком?-1

Михаил Грачев, финансовый консультант:  
По поводу того, богатый человек или небогатый. На самом деле, мне это слово «богатый» не очень нравится. Где прейскурант на входной билет в круг богатых? Это 100 рублей в кармане или 1 миллиард долларов на счету? Такого нет, на самом деле. Мне более импонирует слово «состоятельный» человек или «состоявшийся» даже в большей степени. Потому что я лично знаю очень много людей, которые, может быть, не относятся к категории богатых в силу того, что у них именно наличие денежных средств, но они состоявшиеся в своем обществе, круге.  

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# Психология # общество # Михаил Грачев # Фотофакт

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