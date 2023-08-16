Либо смерть, либо отказ от веры. Мира Тэрада рассказала, как в Украине издеваются над священнослужителями

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

Мы в мае выступали в неофициальном заседании Совета безопасности ООН в защиту УПЦ. И с нами выступал православный епископ Гедеон. Это бывший гражданин Украины, причем дважды. Как сам Владыка говорит, я самый канонизированный украинец, который только может быть. Еще Порошенко лишил его гражданства в свое время, потому что еще при Порошенко происходили эти гонения, и Владыка оказался в Соединенных Штатах Америки, его пригласили выступить в Конгрессе, где он передал Пампео видеодоказательство и документальное доказательство гонений, которые происходят на УПЦ.

После этого, когда он прилетел уже в Украину, в аэропорту в Борисполе у него забрали паспорт, сказали: не знаем, где ваш паспорт, где ваши документы. И лишили его таким образом гражданства. Батюшка подал документы в Верховный суд. Верховный суд вернул ему гражданство. Но Зеленский снова его лишил этого гражданства. Так вот, Владыка выступил на заседании, рассказав вот об этих всех событиях. И после этого его арестовали в Греции. Его в первый раз, когда он выступал, арестовали. И во второй раз, когда он рассказывал об этом аресте, это вновь происходит, его задерживают. Батюшку удалось освободить, но вот такое преследование происходит.

Когда он в третий раз должен был выступать буквально на прошлой неделе на заседании, посвященном этой же тематике, Великобритания заблокировала его участие. На этом заседании помимо информации о том, что его преследовали, он хотел рассказать историю о совершенно страшных преступлениях против бога и всего человечества, связанных с убийством священнослужителей. Он хотел рассказать историю четырех священников, которых в мае, еще в холодные дни, вывезли на водоем, где батюшек погрузили в воду и сказали, чтобы они отказались от православной веры, кричали слава какой-то стране, их известную кричалку, батюшки отказались, троих из них утопили, убили. И одному священнослужителю удалось чудесным образом спастись, избежать этой гибели, и он рассказал об этих страшных событиях.

И эту историю не допустили к озвучиванию на Совете безопасности. Это не помешало нам прикрепить доклад, эту информацию к документам к мероприятию. Она была просмотрена теми, кто интересуется этими вопросами. Пусть это не было озвучено в открытую, пусть это не транслировалось по видео, но все это сохранится в архивах истории, эти заявления зафиксированы.

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