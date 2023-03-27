«Либо с дорогими помидорами и огурцами, либо вообще без них». Почему турецкие овощи стоят больше белорусских?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Кирилл Казаков, СТВ:

Помидоры турецкие дешевле, чем белорусские. Я такое неоднократно видел на яблоках. Почему такая история? Когда черника едет далеко, мы понимаем, но, когда помидоры и яблоки, которые есть у нас, на соседней улице выращиваются, доезжают и стоят дороже, чем турецкие.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Конечно. Дело в том, что наши огурцы и помидоры дорожают именно в межсезонный период, в зимнее время, потому что они перестают выращиваться в открытом грунте (под открытым небом), начинают выращиваться уже в закрытом грунте, то есть в теплицах, которые надо отапливать и освещать. Соответственно, дополнительные затраты несут все производители, и именно в этот период начинается увеличение себестоимости производства этих овощей. Этот год был у нас особенным, он показал очень интересную вещь. Мы с Министерством сельского хозяйства активно отрабатывали эту тему. Есть целая программа, над ней уже завершают работу коллеги. Будет изменена технология производства со смещением фазы производства на зимние периоды времени. Мы со своей стороны разработали соответствующую льготу для потребителей большого количества энергоносителей, то есть снизили планку, для них это все будет дешевле. И в будущем году мы уже будем больше производить томатов и огурцов в закрытом грунте. Но по поводу Турции простой ответ. Там тепло, там солнце.