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Льготы и гарантии во время работы зимой. Как профсоюзы следят за соблюдением условий труда?

08 января 2024 17:40
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Новости Беларуси. Непросто приходится тем, кто в эти дни работает на улице. Обеспечить для них возможность согреться и отдохнуть – обязанность нанимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но всегда ли она выполняется? Вопрос на контроле.

Алина Мычко продолжит тему.

Столбики термометров, кажется, пытаются побить рекорд этого сезона. В отдельных районах в эти дни почти минус 30.

Льготы и гарантии во время работы зимой. Как профсоюзы следят за соблюдением условий труда?-1

Алина Мычко, корреспондент:
Пара минут на таком морозе, и уже не чувствуются кончики пальцев. И хотя большинство белорусов проведут эту рабочую неделю в тепле, некоторым придется находиться на холоде целые сутки.

Льготы и гарантии во время работы зимой. Как профсоюзы следят за соблюдением условий труда?-4

Такой мороз пробирает даже самых закаленных. Но работа не ждет хорошей погоды. Солнце еще только встает, а Екатерина Приставко уже в парке вместе с коллегами расчищает улицы. Труд заскучать не дает, шутит Екатерина. А вот замерзнуть на улице можно запросто. Поначалу физическая активность согревает, но сохранять бодрый темп весь день не получается. Приходится делать перерывы. Тогда-то и подбирается мороз. Но опытные работники знают, как спасаться. Читайте здесь

Льготы и гарантии во время работы зимой. Как профсоюзы следят за соблюдением условий труда?-7

Какой бы теплой ни была одежда и горячим труд, согреться и отдохнуть в таких условиях – необходимость. А обеспечить соответствующие условия – обязанность работодателя. В списке привилегий работников зимой появляется целый перечень пунктов: от дополнительных перерывов до предоставления специально оборудованных помещений.

Далее смотрите в видео

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Алина Мычко

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