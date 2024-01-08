Льготы и гарантии во время работы зимой. Как профсоюзы следят за соблюдением условий труда?

Новости Беларуси. Непросто приходится тем, кто в эти дни работает на улице. Обеспечить для них возможность согреться и отдохнуть – обязанность нанимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но всегда ли она выполняется? Вопрос на контроле.

Алина Мычко продолжит тему.

Столбики термометров, кажется, пытаются побить рекорд этого сезона. В отдельных районах в эти дни почти минус 30.