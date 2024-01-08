Переплатили 90 тыс. рублей! В Мозыре прокуратура обнаружила нарушения в начислении расчётов за ЖКХ

Годами переплачивали за коммунальные услуги. В Мозыре прокуратура нашла нарушения при расчете платежей за арендное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно обращение от молодого специалиста повлекло за собой тотальную проверку. Почему ошибка фигурировала в «жировках» и как будут разбираться с ее последствиями – расскажет Анна Корольчук.

В эту квартиру Наталья Гайкевич заселилась в 2014 году, когда приехала работать в Мозырь. Молодому специалисту сразу предложили арендное жилье в новом доме. Все это время девушка и не подозревала, что переплачивает за коммунальные услуги.

Наталья Гайкевич, жительница Мозыря:

Всегда плачу все исправно, вовремя. А в декабре обнаружила, что у меня была переплата, она была за балкон, как таковой балкон не входит в жилую площадь. Переплата небольшая, то есть часть мне уже вернули и в дальнейшем будут возвращать.

Ошибка закралась в расчеты изначально: в жилую площадь квартиры включили и неотапливаемый балкон, что противоречит Жилищному кодексу Беларуси. Только за последние 3 года из-за этого Наталья переплатила около 120 рублей. Проблема коснулась и ее соседей.