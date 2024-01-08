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Профсоюзы принимают обращения по нарушениям температурного режима на рабочих местах

08 января 2024 10:35
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Самую морозную ночь нынешней зимы пережили белорусы. По северу страны столбики термометров опустились до 25-29 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы принимают обращения по нарушениям температурного режима на рабочих местах-1

Вместе с тем холодный антициклон из Скандинавии не отменил начало рабочей недели даже для тех, кто трудится на открытом воздухе. Для них теперь действуют особые правила: в графике появились дополнительные перерывы, а для обогрева и отдыха должны быть оборудованы специальные помещения. Чтобы людей обошел стороной очевидные факторы опасности, обморожения и переохлаждения, следят представители ФПБ. В частности, техническая инспекция труда проводит рейды. На контроле, как работодатели исполняют обязанность по обеспечению всех надлежащих условий труда, в том числе и связанных с температурой воздуха.

Профсоюзы принимают обращения по нарушениям температурного режима на рабочих местах-4

Екатерина Приставко, бригадир УП «Минскзеленстрой»:
У нас специальные бытовые помещения оборудованы для обогрева. Плюс каждые 2 часа нам дается дополнительное время, 12 минут. Мы пришли, согрелись и пошли дальше с хорошим настроением работать.

Профсоюзы принимают обращения по нарушениям температурного режима на рабочих местах-7

Евгений Рудасов, советник технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Проведенная работа позволила изменить тенденцию по обращению на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси. С каждым годом обращений становится все меньше, потому что наниматели нас услышали, идут на все уступки работников по их просьбам по соблюдению температурного режима на рабочих местах.

Профсоюзы принимают обращения по нарушениям температурного режима на рабочих местах-10

О нарушениях температурного режима на рабочем месте и других требованиях охраны труда можно сообщить на горячую линию Федерации профсоюзов.

Звонки принимают по будням до 17:30 по телефону +375(17)-374-90-48.

# Профсоюзы в Беларуси # общество

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