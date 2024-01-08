Профсоюзы принимают обращения по нарушениям температурного режима на рабочих местах

Самую морозную ночь нынешней зимы пережили белорусы. По северу страны столбики термометров опустились до 25-29 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем холодный антициклон из Скандинавии не отменил начало рабочей недели даже для тех, кто трудится на открытом воздухе. Для них теперь действуют особые правила: в графике появились дополнительные перерывы, а для обогрева и отдыха должны быть оборудованы специальные помещения. Чтобы людей обошел стороной очевидные факторы опасности, обморожения и переохлаждения, следят представители ФПБ. В частности, техническая инспекция труда проводит рейды. На контроле, как работодатели исполняют обязанность по обеспечению всех надлежащих условий труда, в том числе и связанных с температурой воздуха.

Екатерина Приставко, бригадир УП «Минскзеленстрой»:

У нас специальные бытовые помещения оборудованы для обогрева. Плюс каждые 2 часа нам дается дополнительное время, 12 минут. Мы пришли, согрелись и пошли дальше с хорошим настроением работать.

Евгений Рудасов, советник технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Проведенная работа позволила изменить тенденцию по обращению на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси. С каждым годом обращений становится все меньше, потому что наниматели нас услышали, идут на все уступки работников по их просьбам по соблюдению температурного режима на рабочих местах.