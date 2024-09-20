Лукашенко: надо перестать кланяться импортному яблоку

Сегодня в «Спартан-Агро» на 102 гектарах заложен сад осенних и зимних сортов яблок, а также груш. Территорию намерены расширять до 400 гектаров. План намерены выполнить за 3 года, вместе с тем достичь ежегодного урожая в 10 тысяч тонн. Как отметил председатель Минского облисполкома, этого будет достаточно, чтобы закрыть потребности всей столичной области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Яблоньки, смотрю, красивые. – Лучшие в области. – А что так? – Лучшие в области. На самом деле, да. – Что, конкурентов нет? – Конкуренты есть, но выигрывают. – Есть коллеги, коллеги. Это даже не конкуренты. – Должны быть конкуренты. Нам надо, чтобы мы перестали кланяться импортному яблоку. Надо, чтобы было свое яблоко, чтобы люди были обеспечены. Потребность у нас большая, но для этого надо хранилище.

Продолжая тему здоровой конкуренции, Президент настраивает перенимать опыт предприятия под Молодечно. Особенно это касается закладки садов и ухода за плодовыми деревьями. Здесь они высажены интенсивно и тем самым создают друг другу опору. Это важно при урожайности 40 тонн на гектаре.

– На базе нашего хозяйства уже лет 5 каждый год проходят республиканские семинары, куда постоянно приезжают коллеги-фермеры по 100 человек и более.

– У тебя реализован полив здесь, да?

– Да, здесь капельный полив. Это восьмилетний сорт Алеся. Это наш лучший сорт для хранения.

– А сколько сортов вообще?

– Вообще, валообразующих у нас пока два сорта. Это Белорусское сладкое (осеннее яблоко) и Алеся – это сорт, который мы продаем позднее всего из белорусских сортов. Также для хранения мы уже новые сорта начинаем использовать. Так как саду уже 15 лет на этой площадке, у нас тут 20 сортов.

О развитии плодоводства в стране в целом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. Приоритетные направления в этом плане включают ежегодную посадку 500 гектаров яблонь, наращивание грушевых садов и посадок орехоплодных. Свое слово, как отметил глава государства, должна сказать и наука: необходимо провести районирование отдельных сортов для садоводства в промышленных масштабах.