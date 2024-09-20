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ЦИК представил концепцию информационной системы «Выборы»

20 сентября 2024 14:01
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Информатизация избирательного процесса неизбежна, заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК представил концепцию информационной системы «Выборы»-2

Вопросы сохранения электорального суверенитета и участия гражданского общества в избирательном процессе обсуждаются в Минске на научно-практической конференции. В ней участвуют представители стран СНГ. Им представлена общая концепция государственной автоматизированной информационной системы «Выборы», разработанной ЦИК Беларуси. В условиях вызовов современного мира и роста киберпреступлений как никогда важно обеспечить полную безопасность избирательных процессов во всех странах Содружества. 

ЦИК представил концепцию информационной системы «Выборы»-4

Иван Мушкет, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ:
Мы сегодня в Содружестве Независимых Государств говорим о том, что необходим электоральный суверенитет, независимость. Для того чтобы нам выработать методы, подходы и не допустить вот этого вмешательства извне в наши внутренние дела. В государствах люди сами разберутся, что и как им делать. Все соответствует Конституции.

ЦИК представил концепцию информационной системы «Выборы»-6

Фуад Муса оглы Джавадов, член Центральной избирательной комиссии Азербайджана:
Конференция очень много может дать в плане инновационных решений, в плане совершенствования избирательного процесса, внедрения технических новшеств в избирательный процесс. Это требует глубокого анализа и по мере возможности внедрения в избирательную практику.

Институту выборов в суверенной Беларуси уже 35 лет. За это время проведено четыре референдума и 28 избирательных кампаний. Накопленный опыт их проведения интересует избиркомы всех стран СНГ.

# Выборы в Беларуси

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