ЦИК представил концепцию информационной системы «Выборы»

Вопросы сохранения электорального суверенитета и участия гражданского общества в избирательном процессе обсуждаются в Минске на научно-практической конференции. В ней участвуют представители стран СНГ. Им представлена общая концепция государственной автоматизированной информационной системы «Выборы», разработанной ЦИК Беларуси. В условиях вызовов современного мира и роста киберпреступлений как никогда важно обеспечить полную безопасность избирательных процессов во всех странах Содружества.

Иван Мушкет, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ: Мы сегодня в Содружестве Независимых Государств говорим о том, что необходим электоральный суверенитет, независимость. Для того чтобы нам выработать методы, подходы и не допустить вот этого вмешательства извне в наши внутренние дела. В государствах люди сами разберутся, что и как им делать. Все соответствует Конституции.

Фуад Муса оглы Джавадов, член Центральной избирательной комиссии Азербайджана:

Конференция очень много может дать в плане инновационных решений, в плане совершенствования избирательного процесса, внедрения технических новшеств в избирательный процесс. Это требует глубокого анализа и по мере возможности внедрения в избирательную практику.

Институту выборов в суверенной Беларуси уже 35 лет. За это время проведено четыре референдума и 28 избирательных кампаний. Накопленный опыт их проведения интересует избиркомы всех стран СНГ.