«Девушки будут работать граблями». Что ожидать от республиканского субботника?

Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города. Екатерина Забенько, СТВ:

Месячник по благоустройству уже длится больше месяца. 22 апреля все белорусы выйдут на республиканский субботник. Насколько я знаю, 3 миллиона человек планируют принять в нем участие. Мы сегодня поговорим на примере Октябрьского района. Все ли удалось сделать за этот небольшой промежуток времени?

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:

Работа проведена колоссальная. Еще две недели плодотворного труда помогут нам привести район в порядок. На республиканский субботник запланировано большое количество мероприятий, которые мы реализуем. Екатерина Забенько:

Тема месячника. Я так понимаю, задействованы многие предприятия и организации. Насколько масштабная эта работа в рамках вашего района? Просто интересно, кто принимает в этом участие (помимо тех людей, которые должны убирать улицы каждый день)? Дмитрий Липницкий:

Список довольно широкий. Я бы сказал, что это все предприятия, которые находятся на территории района, школы, высшие учебные заведения, средние учебные заведения, медицинские центры, поликлиники, больницы – все юридические лица, все субъекты хозяйствования, в том числе собственники помещений (жилых или нежилых). Все они задействованы в рамках наведения порядка. Кто-то, у кого большая численность, привлекается для уборки скверов, у кого маленькая численность – наводятся порядки в границах своего предприятия.

Екатерина Забенько:

Наверное, нельзя быть безучастным в такой ситуации. Если всем миром, то уже всем миром. Тут никто отлынивать не имеет ни возможности, ни права. Я так понимаю, задействованы многие предприятия и организации. Насколько масштабная эта работа в рамках вашего района? Просто интересно, кто принимает в этом участие (помимо тех людей, которые должны убирать улицы каждый день)? Дмитрий Липницкий:

Список довольно широкий. Я бы сказал, что это все предприятия, которые находятся на территории района, школы, высшие учебные заведения, средние учебные заведения, медицинские центры, поликлиники, больницы – все юридические лица, все субъекты хозяйствования, в том числе собственники помещений (жилых или нежилых). Все они задействованы в рамках наведения порядка. Кто-то, у кого большая численность, привлекается для уборки скверов, у кого маленькая численность – наводятся порядки в границах своего предприятия.

Екатерина Забенько:

Наверное, нельзя быть безучастным в такой ситуации. Если всем миром, то уже всем миром. Тут никто отлынивать не имеет ни возможности, ни права. Какие планы на республиканский субботник? Я знаю, что вы будете чистить пойму реки Лошица. Кстати, повод задуматься, что наше водное хозяйство тоже требует повышенного внимания. Дмитрий Липницкий:

Да, там будет проходить республиканский субботник, там будут и работники администрации наводить порядок. Мы будем высекать молодую поросль, удалять уже засохшие деревья. Девушки будут работать граблями, наводить порядок на самой земле. Екатерина Забенько:

Что вы будете делать на республиканском субботнике? Будете ли помогать всем минчанам? Выйдут ли помогать минчане вам?