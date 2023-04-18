«Девушки будут работать граблями». Что ожидать от республиканского субботника?
Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города.
Екатерина Забенько, СТВ:
Месячник по благоустройству уже длится больше месяца. 22 апреля все белорусы выйдут на республиканский субботник. Насколько я знаю, 3 миллиона человек планируют принять в нем участие. Мы сегодня поговорим на примере Октябрьского района. Все ли удалось сделать за этот небольшой промежуток времени?
Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:
Работа проведена колоссальная. Еще две недели плодотворного труда помогут нам привести район в порядок. На республиканский субботник запланировано большое количество мероприятий, которые мы реализуем.
Екатерина Забенько:
Тема месячника. Я так понимаю, задействованы многие предприятия и организации. Насколько масштабная эта работа в рамках вашего района? Просто интересно, кто принимает в этом участие (помимо тех людей, которые должны убирать улицы каждый день)?
Дмитрий Липницкий:
Список довольно широкий. Я бы сказал, что это все предприятия, которые находятся на территории района, школы, высшие учебные заведения, средние учебные заведения, медицинские центры, поликлиники, больницы – все юридические лица, все субъекты хозяйствования, в том числе собственники помещений (жилых или нежилых). Все они задействованы в рамках наведения порядка. Кто-то, у кого большая численность, привлекается для уборки скверов, у кого маленькая численность – наводятся порядки в границах своего предприятия.
Екатерина Забенько:
Наверное, нельзя быть безучастным в такой ситуации. Если всем миром, то уже всем миром. Тут никто отлынивать не имеет ни возможности, ни права. Я так понимаю, задействованы многие предприятия и организации. Насколько масштабная эта работа в рамках вашего района? Просто интересно, кто принимает в этом участие (помимо тех людей, которые должны убирать улицы каждый день)?
Дмитрий Липницкий:
Список довольно широкий. Я бы сказал, что это все предприятия, которые находятся на территории района, школы, высшие учебные заведения, средние учебные заведения, медицинские центры, поликлиники, больницы – все юридические лица, все субъекты хозяйствования, в том числе собственники помещений (жилых или нежилых). Все они задействованы в рамках наведения порядка. Кто-то, у кого большая численность, привлекается для уборки скверов, у кого маленькая численность – наводятся порядки в границах своего предприятия.
Екатерина Забенько:
Наверное, нельзя быть безучастным в такой ситуации. Если всем миром, то уже всем миром. Тут никто отлынивать не имеет ни возможности, ни права. Какие планы на республиканский субботник? Я знаю, что вы будете чистить пойму реки Лошица. Кстати, повод задуматься, что наше водное хозяйство тоже требует повышенного внимания.
Дмитрий Липницкий:
Да, там будет проходить республиканский субботник, там будут и работники администрации наводить порядок. Мы будем высекать молодую поросль, удалять уже засохшие деревья. Девушки будут работать граблями, наводить порядок на самой земле.
Екатерина Забенько:
Что вы будете делать на республиканском субботнике? Будете ли помогать всем минчанам? Выйдут ли помогать минчане вам?
Юрий Смольский, председатель КОТОС № 129 Минска:
Да, конечно. Для нас основная задача: навести красоту и чистоту в своих дворах. В первую очередь это убрать весь накопившийся мусор вокруг домов, обследовать детское игровое оборудование на предмет поломок и необходимости ремонта.
Екатерина Забенько:
Какое настроение ждете? Последние годы субботник – это не просто уборка общественная. Это, наверное, поделиться настроением, энергией.
Юрий Смольский:
Конечно, есть надежда на то, что выйдет максимально возможное количество людей, которые хотят навести порядок.
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