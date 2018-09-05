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Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить

05 сентября 2018 06:58
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Количество автомобилей на белорусских дорогах растет с каждым днём. Вместе с этим растёт и количество правонарушений. Чтобы полностью контролировать ситуацию, службами ГАИ внедряются технические средства. Но и с ними не всё так просто.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -1

Дмитрий Тарасов, адвокат:
Существуют различия между привлечением к ответственности за превышение скорости, установленной автоматической фотофиксацией и ответственностью, которая наступает, когда факт превышения скорости фиксирует сотрудник ГАИ.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -4

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -6

Попавшись инспектору на дороге за повторное превышение скорости более чем на 20 километров – водитель может лишиться прав сроком до одного года.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -9

Дмитрий Тарасов:
Размер ответственности зависит от размера скорости превышения. По части пятой, от 10 до 20 км – штраф полбазовой, от 20 до 30 км – 2 б.в., от 30 до 40 км – 4 б.в., от 40 км и более – 6 б.в.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -12

Такое взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения.

Дмитрий Тарасов:
Административный процесс, в данном случае, ведётся в упрощенном порядке. Протокол не составляется.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -15

Сразу выносится постановление, и виновник получает так называемое письмо счастья.

Дмитрий Тарасов:
Данное письмо направляется в течение трех дней с момента его составления собственнику автомобиля по месту регистрации.

И если вы обнаружили в своём почтовом ящике подобное письмо, но по каким-либо причинам с ним не согласны...

Дмитрий Тарасов:
В течение месяца с момента получения постановления направить ГАИ по месту своей регистрации заявление о несогласии. Если в момент превышения скорости автомобилем управлял не его владелец, то владельцу необходимо предоставить доказательства.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -18

Такими доказательствами может считаться доверенность, заявление лица, которое фактически управляло транспортным средством или копии материалов проверки по уголовным либо административным делам, если автомобиль был угнан. Но, если за рулем, всё-таки, находились вы, то тут важно не пропустить срок оплаты.

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить -21

Дмитрий Тарасов:
По общему правилу, срок привлечения к административной ответственности два месяца с момента совершения административного правонарушения.

Будьте аккуратны на дорогах, не нарушайте правила и такие письма вам не грозят.

# Консультация юриста # общество # Дмитрий Тарасов # Фотофакт # общество

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