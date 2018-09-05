Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить

Количество автомобилей на белорусских дорогах растет с каждым днём. Вместе с этим растёт и количество правонарушений. Чтобы полностью контролировать ситуацию, службами ГАИ внедряются технические средства. Но и с ними не всё так просто.

Дмитрий Тарасов, адвокат:

Существуют различия между привлечением к ответственности за превышение скорости, установленной автоматической фотофиксацией и ответственностью, которая наступает, когда факт превышения скорости фиксирует сотрудник ГАИ.

Попавшись инспектору на дороге за повторное превышение скорости более чем на 20 километров – водитель может лишиться прав сроком до одного года.

Дмитрий Тарасов:

Размер ответственности зависит от размера скорости превышения. По части пятой, от 10 до 20 км – штраф полбазовой, от 20 до 30 км – 2 б.в., от 30 до 40 км – 4 б.в., от 40 км и более – 6 б.в.

Такое взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения. Дмитрий Тарасов:

Административный процесс, в данном случае, ведётся в упрощенном порядке. Протокол не составляется.

Сразу выносится постановление, и виновник получает так называемое письмо счастья. Дмитрий Тарасов:

Данное письмо направляется в течение трех дней с момента его составления собственнику автомобиля по месту регистрации. И если вы обнаружили в своём почтовом ящике подобное письмо, но по каким-либо причинам с ним не согласны... Дмитрий Тарасов:

В течение месяца с момента получения постановления направить ГАИ по месту своей регистрации заявление о несогласии. Если в момент превышения скорости автомобилем управлял не его владелец, то владельцу необходимо предоставить доказательства.

Такими доказательствами может считаться доверенность, заявление лица, которое фактически управляло транспортным средством или копии материалов проверки по уголовным либо административным делам, если автомобиль был угнан. Но, если за рулем, всё-таки, находились вы, то тут важно не пропустить срок оплаты.