Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией

Новости Беларуси. Учения с эвакуацией персонала и посетителей пройдут 5 сентября в школах и больницах Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сигнал прозвучит в 11 утра.

Работники МЧС проведут работу над ошибками и проверят актуальность плана эвакуации, а также напомнят взрослым и детям правила поведения при пожаре.

Отметим, подобные мероприятия организуют в регионе в начале сентября последние 7 лет.