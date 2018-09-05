Прямой эфир

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией

05 сентября 2018 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учения с эвакуацией персонала и посетителей пройдут 5 сентября в школах и больницах Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сигнал прозвучит в 11 утра.

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией-1

Работники МЧС проведут работу над ошибками и проверят актуальность плана эвакуации, а также напомнят взрослым и детям правила поведения при пожаре.

Отметим, подобные мероприятия организуют в регионе в начале сентября последние 7 лет.

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией-4

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить
05 сентября 2018 06:58

Фотофиксация превышения скорости: в какие сроки штрафуют, когда нужно оплатить и можно ли оспорить

Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений
05 сентября 2018 06:45

Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений

Что было: Арина будет побеждать/ Президент ЕОК доволен
04 сентября 2018 18:20

Что было: Арина будет побеждать/ Президент ЕОК доволен