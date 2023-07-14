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Летняя терраса, гостиница и ресторан. Большой зал бракосочетаний появится в Лошицкой усадьбе

14 июля 2023 15:07
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Новости Беларуси. Уникальный объект появится на территории Лошицкой усадьбы. В нем разместится большой зал бракосочетаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект подготовлен по поручению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Летняя терраса, гостиница и ресторан. Большой зал бракосочетаний появится в Лошицкой усадьбе-1

Для молодоженов будет возможность провести свадебную церемонию на воде, выездную роспись на летней террасе и торжественное заключение брака в большом зале. Также здесь разместится ресторан и гостиница. Рядом планируется большая площадь, на которой будут проходить ярмарки, выставки, районные и городские мероприятия. Также будут обустроены объекты для самых маленьких посетителей Лошицкого парка.

Летняя терраса, гостиница и ресторан. Большой зал бракосочетаний появится в Лошицкой усадьбе-4

Дмитрий Куприянюк, директор отеля:
Многофункциональный комплекс, который, в свою очередь, где-то немножко способен разгрузить Центральную площадь, то есть те мероприятия, которые проходят у Дворца спорта. Потому что площадь на Чижевских позволит на самом деле взять на себя ряд мероприятий как районных, так и городских, республиканского масштаба.

Летняя терраса, гостиница и ресторан. Большой зал бракосочетаний появится в Лошицкой усадьбе-7

Трансформируют и выставочные комплексы в здании 17 на улице Чижевских. Здесь можно будет проводить презентации, конференции, мастер-классы и бизнес-встречи.

# Строительство # общество # Дмитрий Куприянюк # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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