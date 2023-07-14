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«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка

14 июля 2023 15:00
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Новости Беларуси. В Национальном детском технопарке прошли обучение более 1 900 одаренных ребят со всей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка-1

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич ознакомилась с работой образовательного учреждения. Здесь можно освоить 15 инновационных программ. Среди них авиационные технологии, архитектура и дизайн, виртуальная и дополненная реальность, зеленая химия и многие другие. На поддержку проекта – строительство и приобретение оборудования – из инновационного фонда Минска было направлено более 50 миллионов рублей. Технопарк пользуется популярностью. Чтобы поступить, следует выдержать конкурс. Например, максимальный был на «Информационных технологиях» – до 11 человек на место.

«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка-4

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
25 образовательных смен мы провели. Есть уже свои хорошие достижения, и, скажем так, различные направления мы освещаем и в вузовской науке, участвуем в различных республиканских и международных конкурсах. То есть порядка 60 уже таких наград есть, дипломов первой, второй, третьей степени. То есть на сегодня мы работаем с одаренной молодежью.

«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка-7


Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Я уверена, что данный объект очень актуален для Минска. Видели динамику посещения детей, видим, что Минску еще немножко нужно увеличить объем деток. Я уверена, что в следующем году это найдет более масштабный характер, потому что все-таки объект только начал функционировать.

«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка-10

Национальный детский технопарк открыли в 2021 году. Он начинал свою работу на базе вузов всего с трех образовательных направлений. Сегодня ребята занимаются в современном лабораторном корпусе с просторными кабинетами и помещениями для практики.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Сергей Сачко # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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