«Работаем с одарённой молодёжью». Лазаревич ознакомилась с достижениями Национального детского технопарка

Новости Беларуси. В Национальном детском технопарке прошли обучение более 1 900 одаренных ребят со всей страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич ознакомилась с работой образовательного учреждения. Здесь можно освоить 15 инновационных программ. Среди них авиационные технологии, архитектура и дизайн, виртуальная и дополненная реальность, зеленая химия и многие другие. На поддержку проекта – строительство и приобретение оборудования – из инновационного фонда Минска было направлено более 50 миллионов рублей. Технопарк пользуется популярностью. Чтобы поступить, следует выдержать конкурс. Например, максимальный был на «Информационных технологиях» – до 11 человек на место.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

25 образовательных смен мы провели. Есть уже свои хорошие достижения, и, скажем так, различные направления мы освещаем и в вузовской науке, участвуем в различных республиканских и международных конкурсах. То есть порядка 60 уже таких наград есть, дипломов первой, второй, третьей степени. То есть на сегодня мы работаем с одаренной молодежью.



Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Я уверена, что данный объект очень актуален для Минска. Видели динамику посещения детей, видим, что Минску еще немножко нужно увеличить объем деток. Я уверена, что в следующем году это найдет более масштабный характер, потому что все-таки объект только начал функционировать.