Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города

Вот оно, долгожданное событие. Фестиваль открыт. Над Витебском уже в 32-й раз разнеслись знакомые всем аккорды, а сцена Летнего амфитеатра вновь собрала артистов со всего мира.

А в сердце города тем временем свой вайб. Самородки. Непризнанные гении. Будущие великие артисты. Стрит-бэнды создают свое шоу на улицах Витебска. «Славянский базар» – это хит-парад в режиме реального времени. Мелодии идеально дополняют окружающую картинку. Об этом говорят глаза нашего телеканала. Эксклюзивно для зрителей РТР-Беларусь. Телеоператоры погрузились в творческий мир самобытных музыкантов.

Илья Наскевич, телеоператор:

Всем привет, я тот, кто все это время находился по ту сторону камеры. Мы решили познакомиться с уличными музыкантами. И, конечно, взяли с собой камеру. Посмотрим, что у нас получилось.

– Скажите, откуда вы такие молодые, красивые к нам приехали? Такие необычные инструменты у вас.

– Мы не приезжали, мы у вас живем.

– Здесь, в Витебске?

– Да.

– У вас из разных стран инструменты?

– Да. Вот этот из Беларуси.

– Очень хороший.

– Мы друг с другом не знакомы, мы здесь собрались, познакомились.

– Покажите мне ритм, чтобы я понимал. Супер, молодцы.

Здесь люди идут, просто гуляя. Некоторые плачут, некоторые смеются, говорят: «Спасибо большое за ваше творчество».

Для нас фестиваль – это больше какой-то праздник общий для людей. Все самоучки по большей части. У меня только полумузыкальное образование. Было бы классно, если бы в следующем году сделали фестиваль для молодых музыкантов, которые играют на улице. Благодарим наших креативных операторов за увлекательный гид. А вот что думают о современных музыкантах профессиональные критики? Узнали мнение Сергея Соседова. Ложку дегтя гарантируем.

Александр Меженный, телеведущий:

Вас уже можно считать специалистом по белорусскому шоу-бизнесу. Как он вам в целом? Сергей Соседов, музыкальный критик

Несколько лет назад здесь был концерт молодых белорусских исполнителей. Это было очень интересно. Но потом все ушло в песок. Вот там и белорусский шоу-бизнес. Но это еще как посмотреть. На каждой афише «Славянки» целая россыпь звезд – наших, отечественных. И песни выпускают, и концерты дают, и интервью. Будущее белорусской эстрады в надежных руках? Узнали у певицы Виктории Алешко. Да и молодые исполнители на пятки наступают.