Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города

Вот оно, долгожданное событие. Фестиваль открыт. Над Витебском уже в 32-й раз разнеслись знакомые всем аккорды, а сцена Летнего амфитеатра вновь собрала артистов со всего мира.
Вот оно, долгожданное событие. Фестиваль открыт. Над Витебском уже в 32-й раз разнеслись знакомые всем аккорды, а сцена Летнего амфитеатра вновь собрала артистов со всего мира.
А в сердце города тем временем свой вайб. Самородки. Непризнанные гении. Будущие великие артисты. Стрит-бэнды создают свое шоу на улицах Витебска.
«Славянский базар» – это хит-парад в режиме реального времени. Мелодии идеально дополняют окружающую картинку. Об этом говорят глаза нашего телеканала. Эксклюзивно для зрителей РТР-Беларусь. Телеоператоры погрузились в творческий мир самобытных музыкантов.
Илья Наскевич, телеоператор:
Всем привет, я тот, кто все это время находился по ту сторону камеры. Мы решили познакомиться с уличными музыкантами. И, конечно, взяли с собой камеру. Посмотрим, что у нас получилось.
– Скажите, откуда вы такие молодые, красивые к нам приехали? Такие необычные инструменты у вас.
– Мы не приезжали, мы у вас живем.
– Здесь, в Витебске?
– Да.
– У вас из разных стран инструменты?
– Да. Вот этот из Беларуси.
– Очень хороший.
– Мы друг с другом не знакомы, мы здесь собрались, познакомились.
– Покажите мне ритм, чтобы я понимал. Супер, молодцы.
Здесь люди идут, просто гуляя. Некоторые плачут, некоторые смеются, говорят: «Спасибо большое за ваше творчество».
Для нас фестиваль – это больше какой-то праздник общий для людей. Все самоучки по большей части. У меня только полумузыкальное образование. Было бы классно, если бы в следующем году сделали фестиваль для молодых музыкантов, которые играют на улице.
Благодарим наших креативных операторов за увлекательный гид. А вот что думают о современных музыкантах профессиональные критики? Узнали мнение Сергея Соседова. Ложку дегтя гарантируем.
Александр Меженный, телеведущий:
Вас уже можно считать специалистом по белорусскому шоу-бизнесу. Как он вам в целом?
Сергей Соседов, музыкальный критик
Несколько лет назад здесь был концерт молодых белорусских исполнителей. Это было очень интересно. Но потом все ушло в песок. Вот там и белорусский шоу-бизнес.
Но это еще как посмотреть. На каждой афише «Славянки» целая россыпь звезд – наших, отечественных. И песни выпускают, и концерты дают, и интервью.
Будущее белорусской эстрады в надежных руках? Узнали у певицы Виктории Алешко.
Да и молодые исполнители на пятки наступают.
Второй день музыкального детского конкурса завершен. Гран-при у исполнителя из Казахстана. Поздравляем. А уже завтра на сцену выйдут участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Болеем за наших и продолжаем делать записи в самом честном дневнике «Славянского базара». Мы покажем все.