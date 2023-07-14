Прямой эфир

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города

14 июля 2023 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот оно, долгожданное событие. Фестиваль открыт. Над Витебском уже в 32-й раз разнеслись знакомые всем аккорды, а сцена Летнего амфитеатра вновь собрала артистов со всего мира.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-1

А в сердце города тем временем свой вайб. Самородки. Непризнанные гении. Будущие великие артисты. Стрит-бэнды создают свое шоу на улицах Витебска.

«Славянский базар» – это хит-парад в режиме реального времени. Мелодии идеально дополняют окружающую картинку. Об этом говорят глаза нашего телеканала. Эксклюзивно для зрителей РТР-Беларусь. Телеоператоры погрузились в творческий мир самобытных музыкантов.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-4

Илья Наскевич, телеоператор:
Всем привет, я тот, кто все это время находился по ту сторону камеры. Мы решили познакомиться с уличными музыкантами. И, конечно, взяли с собой камеру. Посмотрим, что у нас получилось.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-7

Скажите, откуда вы такие молодые, красивые к нам приехали? Такие необычные инструменты у вас.
– Мы не приезжали, мы у вас живем.
– Здесь, в Витебске?
– Да.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-10

– У вас из разных стран инструменты?
– Да. Вот этот из Беларуси.
– Очень хороший.
– Мы друг с другом не знакомы, мы здесь собрались, познакомились.
– Покажите мне ритм, чтобы я понимал. Супер, молодцы.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-13

Здесь люди идут, просто гуляя. Некоторые плачут, некоторые смеются, говорят: «Спасибо большое за ваше творчество».

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-16

Для нас фестиваль – это больше какой-то праздник общий для людей. Все самоучки по большей части. У меня только полумузыкальное образование. Было бы классно, если бы в следующем году сделали фестиваль для молодых музыкантов, которые играют на улице.

Благодарим наших креативных операторов за увлекательный гид. А вот что думают о современных музыкантах профессиональные критики? Узнали мнение Сергея Соседова. Ложку дегтя гарантируем.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-19

Александр Меженный, телеведущий:
Вас уже можно считать специалистом по белорусскому шоу-бизнесу. Как он вам в целом?

Сергей Соседов, музыкальный критик
Несколько лет назад здесь был концерт молодых белорусских исполнителей. Это было очень интересно. Но потом все ушло в песок. Вот там и белорусский шоу-бизнес.

Но это еще как посмотреть. На каждой афише «Славянки» целая россыпь звезд – наших, отечественных. И песни выпускают, и концерты дают, и интервью.

Будущее белорусской эстрады в надежных руках? Узнали у певицы Виктории Алешко.

Да и молодые исполнители на пятки наступают.

Уличные музыканты в Витебске делают шоу! Посмотрите, какой вайб сейчас в центре города-22

Второй день музыкального детского конкурса завершен. Гран-при у исполнителя из Казахстана. Поздравляем. А уже завтра на сцену выйдут участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Болеем за наших и продолжаем делать записи в самом честном дневнике «Славянского базара». Мы покажем все.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Александр Меженный # Сергей Соседов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шерхан Арыстан о Гран-при конкурса «Витебск»: я хотел всех удивить своим голосом
14 июля 2023 14:20

Шерхан Арыстан о Гран-при конкурса «Витебск»: я хотел всех удивить своим голосом

Белоруска София Рустамова стала лауреатом 1-й степени детского конкурса «Витебск – 2023»
14 июля 2023 14:16

Белоруска София Рустамова стала лауреатом 1-й степени детского конкурса «Витебск – 2023»

Мезенцев на «Славянском базаре»: в форматах Союзного государства мы сегодня чествуем Игоря Лученка
14 июля 2023 14:10

Мезенцев на «Славянском базаре»: в форматах Союзного государства мы сегодня чествуем Игоря Лученка