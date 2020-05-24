Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости

Новости Беларуси. Собственная квартира по цене арендной. Именно такое беспрецедентное предложение сделал крупнейший застройщик страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В строительство самого масштабного в Европе жилого комплекса «Минск Мир» за год будет инвестировано 100 миллионов евро. Что это значит для белорусов? А то, что теперь, оплачивая менее 1% от ее стоимости, вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска.

Это самая выгодная инвестиция. Жильё в беспроцентную рассрочку на 10 лет без первого взноса стало доступно каждой белорусской семье. Таких условий раньше не предлагал никто. Акция продлится до 30 июня. Как стать владельцем собственной квартиры в столице с максимальной выгодой, знает Вадим Смоляк.

Постоянно растущие темп и уровень жизни в столице требуют от застройщиков смелых решений. Жилой комплекс «Минск Мир» – ответ на вызов современности.

Начать жизнь в этом месте можно без первого взноса в рассрочку на 120 месяцев. Оплачивая менее 1 % от стоимости квартиры в месяц, вы уже становитесь покупателем. Премиальные дома с переменной этажностью и завораживающими формами. Внутри дворы с детскими и спортивными площадками, но без машин. А ещё детские сады, школы, кафе и оздоровительный комплекс.

Вышеперечисленное уже можно увидеть. Например, в квартале «Эмиратс-Люкс» – он сдаётся первым. В новенькие дома уже въезжают семьи. В шаговой доступности предусмотрено всё: магазины, поликлиники, вскоре появится метро. Совсем скоро откроет свои двери для покупателей квартала и торговый центр. Строится Международный финансовый центр.

Ярослав Варенников, председатель правления товарищества собственников:

Квартал, конечно, получается очень достойный, очень комфортный. В шаговой доступности есть аптеки, магазины, общепит. Все потихонечку развивается, набирает обороты. Должен получиться замечательный квартал, где люди будут с удовольствием жить и получать удовольствие.

А вот в квартале «Северная Америка» любую квартиру можно купить со скидкой 10 %. Район отвечает всем европейским стандартам. На его территории будут сразу две школы с бассейнами, стадион, спортплощадки. А благодаря сети велодорожек добраться из одного квартала в другой можно будет за считаные мгновения.

Архитекторы постарались на славу. Все дома по индивидуальному проекту. Но есть некоторые общие черты, которые делают жизнь удобнее. Это просторные лобби с местом для консьержа, санитарные комнаты с пеленальными столиками, скоростные бесшумные лифты. Квартиры свободной планировки, с высокими потолками и большими окнами.

Застройщик предлагает уникальные условия: купить квартиру можно в рассрочку на 10 лет без первого взноса. Это 120 равных платежей каждый месяц – такую же сумму многие семьи ежемесячно отдают за арендное жильё.

Вот и супруги Евгений и Светлана решили, что упускать такой шанс нельзя.

Евгений Шевчук:

Насмотрели квартиру, очень выгодное предложение. Нас порадовало, что есть возможность купить квартиру без первоначального взноса. Это для нас с двумя детьми очень выгодное предложение, потому что так в наше время построить квартиру достаточно тяжело. Вариант покупки квартиры очень хороший. Я думаю, что будем брать.

Кстати, на этом предложения не заканчиваются. Подход к клиентам у застройщика индивидуальный. Вносите 30 % – получаете отсрочку по платежам на полгода. За оплату половины стоимости покупателей ждут дополнительные скидки и бонусы.