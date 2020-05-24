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Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости

24 мая 2020 17:26
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Новости Беларуси. Собственная квартира по цене арендной. Именно такое беспрецедентное предложение сделал крупнейший застройщик страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В строительство самого масштабного в Европе жилого комплекса «Минск Мир» за год будет инвестировано 100 миллионов евро. Что это значит для белорусов? А то, что теперь, оплачивая менее 1% от ее стоимости, вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-1

Это самая выгодная инвестиция. Жильё в беспроцентную рассрочку на 10 лет без первого взноса стало доступно каждой белорусской семье. Таких условий раньше не предлагал никто. Акция продлится до 30 июня.

Как стать владельцем собственной квартиры в столице с максимальной выгодой, знает Вадим Смоляк.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-4

Постоянно растущие темп и уровень жизни в столице требуют от застройщиков смелых решений. Жилой комплекс «Минск Мир» – ответ на вызов современности.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-7

Начать жизнь в этом месте можно без первого взноса в рассрочку на 120 месяцев. Оплачивая менее 1 % от стоимости квартиры в месяц, вы уже становитесь покупателем. Премиальные дома с переменной этажностью и завораживающими формами. Внутри дворы с детскими и спортивными площадками, но без машин. А ещё детские сады, школы, кафе и оздоровительный комплекс.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-10

Вышеперечисленное уже можно увидеть. Например, в квартале «Эмиратс-Люкс» – он сдаётся первым. В новенькие дома уже въезжают семьи. В шаговой доступности предусмотрено всё: магазины, поликлиники, вскоре появится метро. Совсем скоро откроет свои двери для покупателей квартала и торговый центр. Строится Международный финансовый центр.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-13

Ярослав Варенников, председатель правления товарищества собственников:
Квартал, конечно, получается очень достойный, очень комфортный. В шаговой доступности есть аптеки, магазины, общепит. Все потихонечку развивается, набирает обороты. Должен получиться замечательный квартал, где люди будут с удовольствием жить и получать удовольствие.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-16

А вот в квартале «Северная Америка» любую квартиру можно купить со скидкой 10 %.

Район отвечает всем европейским стандартам. На его территории будут сразу две школы с бассейнами, стадион, спортплощадки. А благодаря сети велодорожек добраться из одного квартала в другой можно будет за считаные мгновения.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-19

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-21

Архитекторы постарались на славу. Все дома по индивидуальному проекту. Но есть некоторые общие черты, которые делают жизнь удобнее. Это просторные лобби с местом для консьержа, санитарные комнаты с пеленальными столиками, скоростные бесшумные лифты. Квартиры свободной планировки, с высокими потолками и большими окнами.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-24

Застройщик предлагает уникальные условия: купить квартиру можно в рассрочку на 10 лет без первого взноса. Это 120 равных платежей каждый месяц – такую же сумму многие семьи ежемесячно отдают за арендное жильё.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-27

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-29

Вот и супруги Евгений и Светлана решили, что упускать такой шанс нельзя.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-32

Евгений Шевчук:
Насмотрели квартиру, очень выгодное предложение. Нас порадовало, что есть возможность купить квартиру без первоначального взноса. Это для нас с двумя детьми очень выгодное предложение, потому что так в наше время построить квартиру достаточно тяжело. Вариант покупки квартиры очень хороший. Я думаю, что будем брать.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-35

Кстати, на этом предложения не заканчиваются. Подход к клиентам у застройщика индивидуальный. Вносите 30 % – получаете отсрочку по платежам на полгода. За оплату половины стоимости покупателей ждут дополнительные скидки и бонусы.

Инвестиция в будущее. Купить квартиру в минской новостройке можно, оплачивая менее 1 % от её стоимости-38

А застройщик подсказывает – можно сэкономить ещё больше. Для этого заходим на сайт компании и бронируем квартиру онлайн – экономия составит 4 тысячи рублей. Кроме того, более чем в 15 городах страны есть офисы продаж. Нужно поспешить – акция продлится до 30 июня.

* На правах рекламы

# Реклама # общество # Вадим Смоляк # Ярослав Варенников # Евгений Шевчук # Фотофакт

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