«С бабушкой разговаривала 15 минут обо всём на свете». Как волонтёры по телефону помогают пережить самоизоляцию

Анастасия Макеева, корреспондент:

Успокоить и помочь. С началом пандемии в Беларуси стало больше неравнодушных сердец.

На том конце провода те, кого пандемия оставила в четырех стенах. Пожилые люди и «контактники». Волонтеры Красного Креста помогают пережить самоизоляцию словом, «остужают» волнения и спасают от скуки. На «Добрый телефон» с конца марта поступило уже полтысячи звонков.

Елена Штанюк, председатель Центральной районной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Спрашивают и как правильно носить маску, и где можно сделать тесты на коронавирус, и сколько на сегодняшний день заболевших, и какой самый интересный фильм на сегодняшний день можно посмотреть. Звонки, на самом деле, правда, очень-очень разносторонние. Ирина Мялик, эксперт Белорусского Общества Красного Креста по психосоциальной поддержке, координатор инфолинии 122 и 201:

Позвонила бабушка, которая лежачая, к ней ходят социальные работники, у нее инвалидность, тяжелое заболевание. Она говорит: «Мне просто услышать чей-то голос, потому что мне очень больно». И вот с бабушкой разговаривала 15 минут обо всем на свете, чтобы каким-то образом поддержать и переключить человека с его боли.

122 со стационарного и 201 с мобильного абоненты набирают нон-стоп. На «линии доверия» 26 волонтеров. Работают парами и к каждому находят индивидуальный подход. Елена Моригеровская, волонтер:

Я подумала, просто ребенок балуется, а он, действительно, представился, что это Чебурашка, такой тоненький детский голосочек, я думаю, что года 2-3. Я сообразила, что нужно подыграть и я говорю: «А это крокодил Гена».

Сергей Каллаур, волонтер:

Женщина пожилая в самоизоляции сказала, что ей надоело кушать то, что она готовит каждый день, поэтому просила волонтеров принести что-нибудь вкусненькое, предложили ей приготовить плов. В списке благородных дел – доставка на дом продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг. Все, чтобы обезопасить «группу риска». В общении не ограничивают и дают возможность «выпустить пар». В особых случаях перенаправляют в компетентные органы и связывают с эпидемиологами, врачами, юристами и другими специалистами.

Ирина Мялик:

Если сложная ситуация, мы собираемся группой, те, кто есть: волонтеры, операторы, разбираем и вместе находим решение проблемы.

Елена Штанюк:

Нам звонил очень интересный случай по домофону, когда мужчина и женщина находятся на самоизоляции дома с подтвержденным коронавирусом. Приехали взять тесты у нее, а домофон не работает, она не смогла открыть, и они уехали. Что ей делать и к кому ей обращаться? Ее тоже такой вопрос интересовал.

Стать оператором на линии добра может любой неравнодушный. Новички смотрят на волонтеров отряда оперативного реагирования и через тренинги перенимают опыт. Среди них Алла Луценко. Вот уже 4 года белоруска живет в Штатах. Из-за сложившейся ситуации рейс отменили. Врач-офтальмолог решила присоединиться к команде. Алла Луценко, волонтер:

Звонили и спрашивали, где можно взять маски. Мы живем в маленькой деревне, телефон у нас не работает, звонить мы можем только к вам на линию, потому что на мобильном телефоне закончились деньги. Мы уже решали этот вопрос с местным Красным Крестом, они уже непосредственно им дозванивались. Отправляли волонтеров, чтобы у людей были маски.