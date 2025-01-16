Лепс, Сумишевский, Рада Рай! Масштабный концерт организовали на площадке Дворца Республики

Яркий и праздничный концерт собрал в зрительском зале сотни представителей трудовых коллективов. Здесь те, кто каждый день доставляет нас на работу, пекут хлеб и делают улицы чище.

С известными всем хитами для них выступают не только белорусские звезды, но и известные российские исполнители. Григорий Лепс, «Лесоповал», Рада Рай и многие другие. В их исполнении прозвучали любимые всеми хиты.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Почему мы должны все время искать какой-то повод? Почему мы не можем сделать для наших людей самое приятное, самое хорошее – просто пригласить их в зал, чтобы они послушали песни? И здесь, среди этих людей, не какие-то персоналии.

Это и есть те люди, которые находятся за кассовым аппаратом в магазине. Та уборщица, которая убирает помещение. Те люди, которые, наверное, вряд ли могут купить себе тот или иной билет за определенную стоимость, которая для них очень высока. Именно такой срез людей сегодня находится в этом зале.