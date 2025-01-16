Лепс, Сумишевский, Рада Рай! Масштабный концерт организовали на площадке Дворца Республики

Во Дворце Республики прошло масштабное шоу «Наши любимые песни». Это финальный аккорд рабочего дня для лучших представителей столичных предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Республики прошло масштабное шоу «Наши любимые песни». Это финальный аккорд рабочего дня для лучших представителей столичных предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркий и праздничный концерт собрал в зрительском зале сотни представителей трудовых коллективов. Здесь те, кто каждый день доставляет нас на работу, пекут хлеб и делают улицы чище.
Я всегда с гордостью прихожу во Дворец Республики. Настроение замечательное, концерт, начало шикарное.
Получили заряд очень прекрасных эмоций. Спасибо тем, кто организовал.
С известными всем хитами для них выступают не только белорусские звезды, но и известные российские исполнители. Григорий Лепс, «Лесоповал», Рада Рай и многие другие. В их исполнении прозвучали любимые всеми хиты.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Почему мы должны все время искать какой-то повод? Почему мы не можем сделать для наших людей самое приятное, самое хорошее – просто пригласить их в зал, чтобы они послушали песни? И здесь, среди этих людей, не какие-то персоналии.
Это и есть те люди, которые находятся за кассовым аппаратом в магазине. Та уборщица, которая убирает помещение. Те люди, которые, наверное, вряд ли могут купить себе тот или иной билет за определенную стоимость, которая для них очень высока. Именно такой срез людей сегодня находится в этом зале.
Группа «Лесоповал»:
В данный момент нашим народам особенно необходимо сплотиться и двигаться в одном направлении наших ценностей.
Очень здорово, и всегда приятно, что Беларусь сберегла и приумножила то наследие, которое осталось от нашего совместного существования, от Советского Союза. Ну а мы постараемся их не подвести.
Анна Благова, певица:
Такие встречи необходимы, особенно в течение рабочей недели. Трудовые коллективы, само уже название «трудовые», они всегда трудятся. И вот сегодня, в будний день, такая есть уникальная возможность расслабиться, послушать хорошие, любимые песни, а также новые песни и белорусских, и российских исполнителей.
Этот концерт станет подарком для всех жителей страны. Полную версию смотрите в эфире телеканала «РТР-Беларусь» 25 января в 21:30.