Юрий Фролов встретился с коллективом столичного завода «Горизонт»
Разговор о важном. Предстоящий самый ответственный этап электоральной кампании, значимость каждого голоса на выборах, а также права и обязанности избирателей. Об этом шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с трудовым коллективом завода «Горизонт», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Говорили о предстоящих выборах Президента с точки зрения геополитики, затронули актуальные темы международной повестки. Рассуждали и о том, что выборы – это не только право, но и гражданский долг каждого жителя страны.
Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Сегодня у нас встреча посвящена самому важному событию – президентским выборам. Мы должны в очередной раз выбрать главу государства, который в ближайшую пятилетку будет вести нас за собой. В чем преимущество этих встреч – есть возможность реального общения с людьми, услышать интересующие вопросы, услышать, какие проблемы волнуют людей.
Также Юрий Фролов посетил сборочный цех предприятия и ознакомился с продукцией промышленного флагмана. К слову, за одну смену с конвейера завода сходит около 10 тысяч современных телевизоров. На предприятии уже началась масштабная модернизация. В течение полугода завод полностью перейдет на автоматизированное производство.