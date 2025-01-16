Юрий Фролов встретился с коллективом столичного завода «Горизонт»

Лукашенко анонсировал торжественное открытие международного выставочного центра в мае 2025 года

«Идея возникла у меня давно. Даже еще я был депутатом, я ходил, видел многие выставочные центры в мире, в России, у других. Я подумал о том, что нам надо будет это, чтобы вот так вот люди пришли и потом гордились своей страной».