Какая история Витебской духовной семинарии и кого там обучают сегодня? Поговорили с протоиереем

В храме в честь святых Кирилла и Мефодия возрожденной Витебской духовной семинарии, названной в честь равноапостольных братьев, встретились в программе «Прикосновение к свету» на СТВ с первым проректором, протоиереем Константином Изофатовым. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Отец Константин, мы хорошо знаем Жировичи как центр духовной жизни, где расположены семинария, монастырь, а ведь Витебская семинария открылась сравнительно недавно. История Витебской духовной семинарии

Протоиерей Константин Изофатов, первый проректор Витебской духовной семинарии:

Она возродилась в 2011 году на базе пастерского отделения Витебского духовного училища, которое было открыто в 1998 году. Хотя изначально наша духовная семинария является одним из старейших духовных заведений нашей страны, она была основана в 1806 году и изначально располагалась в Полоцке. Олег Лепешенков:

А что она сейчас из себя представляет? Протоиерей Константин Изофатов:

Сейчас это высшее духовное учебное заведение, которое готовит специалистов в области православного богословия. У нас две формы обучения есть – очная и заочная пастерского. Также вечернее отделение миссионерское, которое посещают в довольно большом количестве миряне. Оно очень продуктивно трудится уже не первое десятилетие. В этом году у нас был выпуск – около 50 человек. Олег Лепешенков:

А в семинарию принимают только мужчин? Кто учится в духовном заведении в Витебске?

Протоиерей Константин Изофатов:

На пастерское отделение в связи с традициями православной церкви принимаются на обучение мужчины. Но на вечернем и миссионерском отделениях у нас учатся женщины. И даже их больше, чем мужчин. Олег Лепешенков:

А какой портрет современного учащегося семинарии? Протоиерей Константин Изофатов:

Это парень, который пришел с соседней улицы, он не прилетел из-за границы, не спустился с Луны, не вернулся из глубины веков через машину времени. Это наш современник, который живет теми же проблемами, что и большинство его сверстников, с тем же гаджетом в руках. Но, безусловно, человек, для которого слова «совесть», «Бог», «святость» не являются только культурным или историческим смыслом, а это вещь, которая является смыслом его жизни. Для них это не пустые слова, это слова, которые являются мотивом для их жизни, для их действия. С одной стороны, это наши современники во всех их проявлениях, но при этом люди, которые ориентированы в церковное предание, многие из них воцерковлены с детства. Некоторые (не все) дети священнослужителей, многие – просто миряне.

Олег Лепешенков:

А заочное отделение тоже есть? Протоиерей Константин Изофатов:

Да, у нас есть заочное отделение, и оно у нас существует давно. В количественном отношении оно больше, чем очное. Что можно сказать о заочниках? Это люди, которые глубоко мотивированы, потому что это люди учатся с отрывом от производства. Бывают такие заочники, которые могут дать фору некоторым очникам. Некоторые люди имеют уже какое-то образование, часто высшее, у кого-то просто жизненный опыт. Поэтому это люди 40 плюс-минус пару лет, иногда много плюс или минус. Олег Лепешенков:

Обязательно ли человек после семинарии становится священником? Кем становятся выпускники Витебской духовной семинарии?

Протоиерей Константин Изофатов:

Есть такая поговорка хорошая: невольник – не богомольник. Часто бывает, что люди закончат семинарию, несут какое-то церковное послушание, поют, читают при храме, помогают настоятелю или в епархии в каком-то отделе работают. А после того как уже находят спутницу жизни… Каждый священнослужитель знает, что, когда мы заполняем документы, там есть: женат на девице православного вероисповедания. Когда эта девица православного вероисповедания встречается на его пути, тогда он может стать священнослужителем, после заключения брака. В римско-католической конфессии, безусловно, обязателен целибат для всех священнослужителей. А в православной церкви это дело свободы выбора человека. Если он видит себе силы высокого подвига, он готов к этому, то тогда ставленник избирает путь монашеской жизни и может быть рукоположен, не вступая в брак.

Олег Лепешенков:

А что главное должен вынести из стен семинарии человек, который прошел здесь обучение? Протоиерей Константин Изофатов:

Во-первых, главное – приобщиться к богатому наследию православной церкви. Оно копилось не то что столетиями – тысячелетиями. И за некоторые истины люди в буквальном смысле отдавали свои жизни. Необходимо приобщиться к этой духовной сокровищнице и богословских знаний, и опыта молитвы, и опыта общения с людьми. Это все безусловно важно. Главное – научиться жить этой православной традицией и, наряду с получением этого богатого фундамента, освоением этого багажа, необходимо научиться нести это знание нашим современникам. Ведь каждому человеку важно подобрать те слова, образы, понятия, которые для него откроют эту истину Священного Писания. Олег Лепешенков:

Кроме учебы, студент семинарии должен ведь приобрести духовный опыт. «Важным элементом учебного процесса является богослужебная практика». Где студенты набираются опыта?

Протоиерей Константин Изофатов:

Безусловно, важным элементом учебного процесса является богослужебная практика. Она проходит в зависимости от периода года. Регулярно в воскресные и праздничные дни либо есть седмицы, когда эта практика длится более продолжительный период. Например, первая седмица Великого поста, Страстная седмица накануне Пасхи. Эти дни, когда студенты проводят богослужение. С одной стороны, это практика литургическая, с другой стороны, это деятельное участия в молитвенной жизни церкви. Также мы совершаем паломничество, приглашаем разных замечательных людей, стараемся всегда участвовать в каких-то епархиальных мероприятиях, иногда это мероприятие уровня всего экзархата. Например, совершенно недавно проходил съезд с молодежью белорусской экзархата на базе нашей семинарии. И многое другое. Крестные ходы, некоторые наши студенты проходят практику – в нашей епархии есть оздоровительный детский лагерь, который исполняет все требования санитарно-эпидемиологические, которые требует государство, но воспитательный процесс осуществляется под руководством церкви. Наши студенты могут и там проходить практику. Все это дает багаж добрых дел, который позволит им в будущем эффективно и ответственно нести свое пастерское послушание на приходах, в благочиниях, отделах белорусского экзархата и других епархиях православной церкви. Олег Лепешенков:

Вы сказали, что семинарист – это часто молодой человек буквально с соседнего двора. А после окончания духовного учебного заведения, ведь ему не так много лет, не слишком ли рано он приходит к священству, пастерству, тому месту, на котором он призван давать советы часто взрослым, состоявшимся людям? О многоуровневой системе духовного образования

Протоиерей Константин Изофатов:

В нашей стране возрождена многоуровневая система духовного образования, у нас есть семинарии, которые дают бакалавриат, есть академия, которая имеет две ступени – магистратуры и аспирантуры. И все больше людей, которые не сразу после семинарии, а именно получив полное богословское образование. Причем наши выпускники идут, конечно же, в Минскую духовную академию. Но также довольно часто поступают и хорошо заканчивают и московские духовные школы, и Санкт-Петербург. Это люди, которые уже обрели определенный опыт. Иногда бывает, что они поучатся, уходят в армию. И те, кто возвращается, приходят уже с совершенно другим подходом и к учебе, и к жизни – возраст уже другой. Буквально сейчас вернулся очередной сын священника, поучился первый курс, послужил в танковых войсках. Сейчас вернулся, сдает в свое время несданную сессию. Надеемся, что он достойно будет учиться дальше. Олег Лепешенков:

Что бы вы пожелали будущим абитуриентам?