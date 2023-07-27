В НАН Беларуси презентовали книгу о тех, кто сражался на фронте и испытал ужасы оккупации

Новости Беларуси. Третью книгу «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» презентовали в Национальной академии наук. В издании представлены воспоминания жителей Беларуси о тех, кто сражался на фронте и испытал на себе ужасы гитлеровской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий том – это 400 страниц материалов из музейных коллекций, семейных архивов и школ. Среди них – биографии участников войны, фотографии, копии личных документов, а также исследовательские работы учащихся о Великой Отечественной. Такая идея Национальной академии наук Беларуси стала примером практической работы ученых Института истории по увековечиванию памяти подвига народа.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: В написании этой летописи участвует практически все население страны. К нам присылают свои материалы школьники, сельские жители, все, у кого есть какие-то воспоминания, остались материалы со времен Великой Отечественной войны о родственниках, о знакомых, близких и так далее. И нам очень важно собрать те материалы и не растерять.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Эти книги («Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны») не позволяют переписывать историю, фальсифицировать. Они работают на сохранение исторической правды и памяти о каждом человеке, который пережил ту страшную трагедию.

Над третьей книгой работали около года. В будущем планируется выпуск и следующих томов. Прислать свои истории о предках может каждый желающий, кто хочет сохранить каждый факт, олицетворяющий духовную силу белорусского народа.