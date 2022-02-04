Леонид Заяц о расчистке леса: используя погодный фактор, имеется реальная возможность выполнить поручения Президента

Новости Беларуси. Последствия январской бури продолжают ликвидировать в лесах Беларуси. Пять регионов должны завершить работы к первому марта. А вот Могилевская область, где стихия нанесла наибольший урон, справится только к апрелю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колоссальные силы брошены на устранение ситуации. К работам привлечены более 1 700 работников системы Минлесхоза. Задействовано полторы тысячи единиц спецтехники. Помочь вызвались и частные компании. Задачу оперативно разобрать поврежденные участки, образовавшиеся из-за последнего урагана, поставил Президент во время Послания белорусскому народу. Ресурс поваленных деревьев – около 600 тысяч кубических метров. Половина уже отправлена на переработку – производство мебели, бумаги, картона, стройматериалов, а также щепу и пеллеты.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

17,5 тысячи гектаров – оценено специалистами, уже отведены и закартированы – повреждены ветроломами, примерно 600 тысяч кубических метров находится там древесины. Сюда бы пришли лет через пять-семь, судя по зрелости, но коль это беда натворила, значит основные лесосеки покуда, те, которые отведены, их не разрабатывают, заготавливается сырье здесь.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Сегодня у нас уже неплохие темпы набраны. Мы в течение суток заготавливаем 10-11 метров кубических в целом по стране. И планируем в эти сроки, которые обозначены, успеть вовремя, возможно, даже и раньше.

Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Практически все вопросы механизированы, очень мало используется ручного труда. При том состоянии, используя погодный фактор – именно, что сегодня минусовая температура, мало снега в лесу – имеется реальная возможность выполнить поручения Президента страны.