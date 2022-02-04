В Беларуси появится Республиканский совет по исторической политике

Новости Беларуси. Совет по исторической политике создается в Беларуси. Он будет работать при Администрации Президента. Распоряжение подписал 4 февраля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ призван усилить деятельность государства по сохранению исторической памяти. В состав совета на общественных началах войдут известные ученые, члены партий и общественных объединений, эксперты. Орган будет определять стратегии и задачи исторической политики, координировать деятельность госорганов в этой сфере. Кроме того, его представители наделяются правом инициировать присвоение наименований географическим объектам и их переименование.