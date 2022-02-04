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В Беларуси появится Республиканский совет по исторической политике

04 февраля 2022 17:48
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Новости Беларуси. Совет по исторической политике создается в Беларуси. Он будет работать при Администрации Президента. Распоряжение подписал 4 февраля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси появится Республиканский совет по исторической политике-1

Документ призван усилить деятельность государства по сохранению исторической памяти. В состав совета на общественных началах войдут известные ученые, члены партий и общественных объединений, эксперты. Орган будет определять стратегии и задачи исторической политики, координировать деятельность госорганов в этой сфере. Кроме того, его представители наделяются правом инициировать присвоение наименований географическим объектам и их переименование.  

Решения совета будут обязательными для руководства в работе.  

# Год исторической памяти # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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