Николай Мысливец: «Обществом востребованы абсолютно все изменения, которые вносятся в проект Конституции»

Новости Беларуси. От собственного здоровья до безопасности страны. Новый проект Конституции возлагает больше ответственности на людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самых различных сферах жизни современного белорусского общества и государственного строительства возрастет роль гражданина. Тысячи вопросов которые прозвучали на диалоговых площадках подтверждают готовность жителей нашей страны принимать участие в референдуме и поддержать новый проект Конституции. Таким мнением поделился с нами директор Института социологии НАН Николай Мысливец. Настроения в обществе царят позитивные и абсолютно рабочие

Юлия Мычка, СТВ:

Как вы оцениваете настроение в обществе накануне референдума, готовы ли граждане голосовать? Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Настроения в обществе царят прежде всего позитивные и абсолютно рабочие. В отношении степени готовности принимать участие в референдуме, мне кажется, что такая степень весьма высока. Свидетельством такой степени готовности является та активность, которая существует во время проведения диалоговых площадок. Они проводятся на протяжении последних полутора месяцев в самых различных трудовых коллективах, в студенческих аудиториях. Высока степень активности населения в части тех предложений, которые вносятся в Конституционную комиссию. Задаются вопросы, обсуждается проект Конституции очень широко в самых различных наших СМИ. Заинтересованное отношение, содержание вопросов, характер таких вопросов, даже количество предложений, я полагаю, свидетельствуют о том, что есть ответ со стороны населения страны, со стороны общества на те инициативы, которые реализованы в проекте Конституции, которые предлагается принять на референдуме. «Принцип социальной ответственности закладывается в проект Конституции как один из основополагающих» Юлия Мычка:

Какие изменения в Конституцию вы считаете наиболее актуальными и востребованными в обществе?

Николай Мысливец:

Обществом востребованы абсолютно все изменения, которые вносятся в проект Конституции, хотя бы на том простом основании, что если бы такой востребованности не было, то со стороны Конституционной комиссии эти предложения не рассматривались бы, со стороны власти не было бы подобного рода предложений. Обратить внимание я хотел бы на один, на мой взгляд, принципиально важный момент – взаимную ответственность граждан и государства. Принцип социальной ответственности закладывается в проект Конституции как один из основополагающих принципов, в соответствии с которым будет строиться диалог между государством и обществом. Это касается самых различных аспектов. И один из самых важных – ответственность за сохранение своего здоровья. Вокруг этого было сломано много копий, но в конечном итоге принцип, что каждый гражданин должен проявлять заботу и принимать на себя ответственность за свое собственное здоровье, транслируется и экстраполируется на другие сферы нашей жизни. И на ответственность за сохранение исторического прошлого, за свою семью, за работу своего трудового коллектива, в конце концов за безопасность страны, что тоже очень важно. Безусловно, все эти моменты принципиально важны. Разграничивать их по степени значимости было бы неправильно. Скорее, речь идет о том, что в самых различных сферах жизни современного белорусского общества, в самых различных сферах государственного строительства возрастает роль гражданина. «В мире существовало несколько тысяч этносов, и лишь немногим более двухсот из них смогли создать свою государственность» Юлия Мычка:

В стране объявлен Год исторической памяти. На ваш взгляд, насколько важно именно сейчас держать тему истории войны и геноцида белорусского народа, а также укрепление патриотизма.