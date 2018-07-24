Прямой эфир

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение на 25 июля

24 июля 2018 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Метеорологи объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности на 25 июля.  

Как сообщает Белгидромет, в светлое время суток на большей части страны будут идти дожди с грозами. Местами ожидаются сильные ливни, сопровождаемые градом и шквалистым усилением ветра порывами от 15 м/с до 20 м/с.  

В Минске прогнозируются грозы, во время которых ветер усилится до 14 м/с.  

В среду погоду в Беларуси будет определять тёплая неустойчивая воздушная масса. Утром в некоторых районах ожидается туман.  

Температура воздуха ночью и утром охладится до +15… +20°С, днём потеплеет до +23… +29°С.  

Летом 2018 гостем программы «Неделя» на СТВ стал начальник Белгидромета Роман Лабазнов. 

«Для наших климатических условий, в принципе, в летний период это нормальная ситуация» (подробности здесь).  

# Погода в Беларуси # общество # Роман Лабазнов

Другие новости рубрики

Все новости
«Времени нет для раскачки». Александр Лукашенко поручил пересмотреть вопросы подготовки кадров в Академии управления
24 июля 2018 13:52

«Времени нет для раскачки». Александр Лукашенко поручил пересмотреть вопросы подготовки кадров в Академии управления

Ректор Академии управления при Президенте: «Впервые было проведено конкурсное зачисление в рамках госзаказа»
24 июля 2018 13:51

Ректор Академии управления при Президенте: «Впервые было проведено конкурсное зачисление в рамках госзаказа»

В Минске стартовала акция «Портфель первоклассника»: как можно помочь?
24 июля 2018 10:51

В Минске стартовала акция «Портфель первоклассника»: как можно помочь?