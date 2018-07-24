В Беларуси объявлено штормовое предупреждение на 25 июля

Новости Беларуси. Метеорологи объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности на 25 июля.

Как сообщает Белгидромет, в светлое время суток на большей части страны будут идти дожди с грозами. Местами ожидаются сильные ливни, сопровождаемые градом и шквалистым усилением ветра порывами от 15 м/с до 20 м/с.

В Минске прогнозируются грозы, во время которых ветер усилится до 14 м/с.

В среду погоду в Беларуси будет определять тёплая неустойчивая воздушная масса. Утром в некоторых районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью и утром охладится до +15… +20°С, днём потеплеет до +23… +29°С.

Летом 2018 гостем программы «Неделя» на СТВ стал начальник Белгидромета Роман Лабазнов.