Новости Беларуси. Наведению порядка на местах – особое внимание властей. О недопустимости формализма в работе местной вертикали власти высказался 28 марта председатель Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов принял участие в совместном заседании Гродненского областного исполкома и областного Совета депутатов. Центральной темой встречи стали вопросы работы системы ЖКХ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Области и областные власти видят эти проблемы. Знают, как их решать, довольно остро на них реагируют и ставят задачи по исправлению ситуации негативной, которая сложилась в жилищно-коммунальном хозяйстве. Прежде всего, это снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, хотя в области задания выполняются, но по некоторым регионам не выполняются. Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно»

Тема наведения порядка актуальна не только для жилищно-коммунальной сферы. Бесхозяйственность наносит вред в любой отрасли. В качестве примера руководитель КГК привел существенные недоработки, выявленные во время визита Президента в Могилевскую область.

Леонид Анфимов:

В агрохолдинге «Купаловское» остро обозначились недоработки местной вертикали власти, облисполкома и соответствующих республиканских органов госуправления, которые должны были бы отреагировать на проблемы до приезда главы государства. Поэтому в центре внимания должно быть не только сельскохозяйственное производство, но и в целом актуальные вопросы регионального развития, вытекающие из поручения главы государства, касающиеся и экономики, и социальной сферы, и содержания территорий, и наведения порядка на земле. Целый комплекс вопросов, их вычислять, наверное, сегодня пальцев не хватит.