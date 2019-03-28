Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма «Массив имён»

Новости Беларуси. Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма – часть белорусской национальной идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 28 марта заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия памятника «Массив имён» в мемориальном комплексе «Тростенец». Участие принял и федеральный канцлер Австрийской Республики – Себастьян Курц.

Народы Беларуси и Австрии, как и все народы Европы, пережили общую кровавою трагедию Второй мировой. Миллионы граждан стали жертвами нацизма. Мемориальная композиция посвящена более 10 тысячам замученным австрийским евреям. Новый памятник – расколотый на 10 частей камень. Монументальные элементы символизируют «составы смерти». Концлагерь «Тростенец» тогда был местом боли, крови, криков и детских слез. А сегодня площадка – место примирения и общей памяти. Первую часть мемориала открыли 4 года назад. В прошлом году, в урочище Благовщина прошел митинг-реквием с участием лидеров Беларуси, Австрии и Германии. Тогда прозвучал призыв помнить о том, что жизнь дает жестокие уроки, и допустить вновь нечто подобное лагерю смерти «Тростенец» нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Память о павших за борьбу и независимость родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи. Беларусь уделяет особое внимание увековечению памяти жертв нацистского террора. Создание в Тростенце мемориала общеевропейского значения – это результат совместных усилий белорусского государства, политиков, общественных деятелей, представителей религиозных организаций, руководства и жителей городов Европы и, конечно же, выживших свидетелей тех времен и родственников погибших.

Монумент «Массив имен», который мы открываем сегодня, возвращает из бытия имена тысяч жертв. Он символизирует стремление новых поколений – знать о трагической судьбе своих предков и сохранять память о них. Этот памятник напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории. Пусть этот каменный символ станет вечным напоминанием о том, что мир действительно очень хрупок, а человеческая жизнь бесценна.

На открытие нового памятника приехала большая австрийская делегация. Это и представители еврейских общин, и родственники погибших в Тростенце. Память жертв почтили минутой молчания.

Магда Эдно:

День и церемония очень эмоциональные. Я, наконец, побывала на могиле своей бабушки, которая была убита здесь в Тростенце в 1942 году. Очень важно, что память таких же безвинно убитых во время войны здесь чтут и ценно, что в Беларуси об ужасах войны рассказывают детям. Они – наше будущее, они должны знать, чтобы не повторять, а этот монумент – работа, сделанная сердцем.

Вайтрон Бартон:

Я очень благодарна белорусам, которые в каждом из этапов создания этого монумента были отзывчивы к нам: берегли память о наших родственниках. С 2010 года мы ежегодно приезжаем с группами в Беларусь. Очень важно, чтобы люди видели, где погибли их близкие, и что у убитых есть могила. Их не забыли.