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Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?

28 марта 2019 19:22
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Письма счастья. Так нежно прозванные правовые телеграммы, пожалуй, известны большинству автолюбителей. Передавил педаль газа, мелькнула вспышка – извещение найдет адресата.

Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?-1

«Безопасные дороги Беларуси» – первый проект государственно-частного партнёрства в сфере транспортной безопасности в стране.

Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?-4

Напрягающие автовладельцев дорожные камеры появились ещё в 2012 году, напомнили в программе «Специальный репортаж».

Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?-7

Дмитрий Курносенко, член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
Система технически может выполнять много задач: помимо нарушений в области безопасности дорожного движения, различных нарушений – будь то нарушения скоростного режима, нарушения правил остановки, стоянки, маневрирования, соблюдения требований дорожной разметки, проезда перекрёстков, на красный свет, пересечение стоп-линий.

Сдерживающим фактором являются отнюдь не технологии, является отсутствие необходимой нормативно-правовой базы, которая это регулировала.

Камеры на дорогах могут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения. Что мешает это делать?-10

Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
Мониторинг транспортного потока, то есть контроль всего трафика, проезжающего на данном участке автодороги производят эти же камеры, которые контролируют скорость движения транспортных средств. По сути, камера оснащена двумя функциями. Данная функция очень полезна и очень востребована сотрудниками МВД при проведении розыскных мероприятий.
 

# Видеонаблюдение # общество # Дмитрий Курносенко

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