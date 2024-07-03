Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Независимости! Самые яркие моменты парада 3 Июля

Ради будущего – нужно сделать все, чтобы пронести историческую память через века. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая парад, посвященный 80-ой годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В юбилей героических событий – парад по-настоящему масштабный. Это долг памяти всем советским солдатам, кто, освобождая Беларусь, освобождал весь континент от фашистской Германии и ее союзников. Наша страна была и остается рубежом на пути недружественных стран, которые и сегодня не оставляют попыток переписать историю, сместить государственные границы свободных и независимых стран. В числе гостей парада – ветераны, живые свидетели истории, живые герои. Как подчеркнул глава государства, мы строим будущее, опираясь на их могучие плечи. На наше поколение выпало сохранить мир на родной земле. Будем достойны бессмертных подвигов предков. Продолжит тему наш политический обозреватель Виктория Ходосок.

За этим безоблачным, мирным небом, улыбками детей, счастливыми взглядами взрослых подвиг тех, кто в годы войны бился до последнего патрона. Тогда они защищали наше будущее, сегодня уже мы в ответе перед историей и нашими предками, которые свято служили своей Родине. Глазами ребенка он видел все ужасы тех страшных 1940-х. Когда началась война Александру Федоровичу было всего 11 лет. И казалось бы, память с годами стирает жуткие воспоминания, но войну ветеран так и не смог забыть.

Александр Иус, ветеран Великой Отечественной войны:

Начало войны я помню, как говорят, не по книгам. Живых немцев я видел. Поэтому, знаете, больно вспоминать те прожитые годы. Такое не забывается никогда. Никогда!

Освобождение Минска было частью операции «Багратион» – одной из героических страниц Великой Отечественной. 1944-й год. В ночь со 2 на 3 июля в Минск врываются первые советские танки. И уже к вечеру Красная армия полностью освобождает город. Белорусская столица в результате войны была практически полностью разрушена. Минск, по сути дела, лежал в руинах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы склоняем головы перед светлой памятью мирных жертв и павших героев. Это миллионы людей. Страшная цена нашей свободы и независимости. Мы восхищаемся великими полководцами Жуковым, Василевским, Рокоссовским, а также нашим земляком – генералом армии Антоновым – основным разработчиком плана стратегической наступательной операции «Багратион». Весь ее ход – от замысла и подготовки в режиме беспрецедентной секретности до активной фазы – образец высокого военного искусства и одна из самых героических страниц Великой Отечественной войны. В каждом белорусском городе и каждой деревеньке живет память о наших героях. Она передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу, связывая всех нас живой нитью любви и верности Отечеству. Этот парад – парад в их честь.

Этот красочный парад – лишь малая часть той огромной благодарности всем тем, кто в годы войны на поле боя проливал свою кровь за сегодняшние мир и спокойствие. А еще так безмолвно мы говорим о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Пройти парадным строем на таком важном празднике и перед таким огромным количеством зрителей, среди которых и сам Президент, – большая честь и в то же время большая ответственность. Чеканили шаг во время парада более 5 тысяч военнослужащих – это 36 парадных расчетов. А также 9 расчетов от иностранных государств.

Нас сейчас переполняет гордость за свою страну, за ту возможность, которая нам была дана, это невероятные ощущения – сейчас быть здесь.

Мероприятие грандиозное, организация на высшем уровне. Приятно смотреть, что присутствуют представители разных поколений. И старшие, и младшие наблюдают за праздником с восторгом.

– Переполняет чувство гордости, радости за нашу мощь, красоту и то, что мы живем в мирное время

– Мы очень рады!

За эти 80 лет наша страна стала действительно процветающей, красивой, сильной, мощной, а по сути военной, так вообще...

Сегодня очень знаменательный день для Республики Беларусь. Хочется пожелать всем мира, тепла и добра. С праздником всех!

Пожалуй, самая мощная часть парада, особенно это ощущается, когда находишься в эпицентре всего действа – шествие механизированной колонны. Открывали его семь легендарных «тридцатьчетверок». Именно знаменитый Т-34 первым вошел в оккупированный Минск в июле 1944-го.

Действо зрелищное. В одном строю прошлое и настоящее. Следом за раритетной техникой движется сила и мощь белорусской, а также российской армии – «Полонезы», «Искандеры», «Ураганы», «Триумфы». Лукашенко: в каждом белорусском городе и деревеньке живёт память о наших героях. Подробности. И хочется искренне верить, что у нынешней молодежи это чувство гордости, ответственности и уважения к прошлому не просто сохранится. Мы подвести не можем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Победители завещали нам жить и строить будущее для новых поколений. Мы не подведем. Не имеем права. Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Вы научили нас любить, защищать и беречь свою землю. Мы и сегодня строим свое будущее, опираясь на ваши могучие плечи. Понимание того, какой груз испытаний вы на них подняли и вынесли, дает нам силы и мужество противостоять новым вызовам времени. Иного не дано, ибо это время выбрало нас, и мы сможем. Дорогие соотечественники! Нашему поколению выпала миссия – сохранить мир на родной земле. Мир, который 80 лет назад подарили нам деды и прадеды. Будем достойны их бессмертного подвига.