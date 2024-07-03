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Участники проекта «Поезд Памяти» посетили реконструкцию на «Линии Сталина»

03 июля 2024 18:47
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Назад в лето 1944-го. Участники проекта «Поезд Памяти» сегодня, 3 июля, совершили прыжок во времени, прибыв на «Линию Сталина». Здесь развернулась масштабная военно-историческая реконструкция. Залпы орудий, раритетная техника – зрителей ждало полное погружение в военную атмосферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили реконструкцию на «Линии Сталина»-1

Буря эмоций и переживаний. Зрители с замиранием сердца следили за происходящим на поле – так хорошо вжились в свои роли реконструкторы. Всего в грандиозном шоу приняли участие более 200 человек. Реконструкция была посвящена пяти отважным артиллеристам, удостоенным за бой под Узлянами Звезды Героя.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили реконструкцию на «Линии Сталина»-4

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Показывали подвиг батареи капитана Леонтика, у него 49 человек. На него вышла почти тысяча немцев. У них 49 человек было и 4 орудия. У немцев были еще орудия, минометы и бронетехника. И эта батарея смогла выстоять против тысячи человек, потеряла только 3 человека, получила 5 Героев Советского Союза и уничтожила всех немцев, которые на нее двигались.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили реконструкцию на «Линии Сталина»-7

Чтобы получить билет на «Поезд Памяти», школьники из 8 стран прошли серьезный отбор. Эти ребята – отличники учебы, победители олимпиад, участники конкурсов военной тематики, волонтеры. Что еще раз доказывает – молодое поколение приняло эстафету сохранения исторической правды и памяти.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили реконструкцию на «Линии Сталина»-10

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Моя семья не исключение. Мы помним, мы чтим память о наших предках. Мой прадедушка Ткачев Виктор Лаврентьевич родился в Витебской области, Богушевский район, деревня Гороватка. Был призван на службу в 1939 году. С Красной армией дошел до Берлина во время ВОВ.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили реконструкцию на «Линии Сталина»-13

За две недели участники «Поезд Памяти» побывали в 13 городах Беларуси и России. Уже завтра, 4 июля, они разъедутся по домам. Но прежде, ребята еще побывают в Хатыни. А во Дворце детей и молодежи их ждет торжественная церемония.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Метла

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